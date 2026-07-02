Πολύ περιορισμένη επίπτωση στις λιανικές τιμές είχε η λήξη της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης κατά 15 λεπτά ανά λίτρο, σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία.

Το κόστος του ντίζελ εξακολουθεί να παραμένει σαφώς χαμηλότερο από το επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από 2,5 εβδομάδες, όταν συμφωνήθηκε η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η απορρόφηση των ανατιμήσεων σε αριθμούς

Σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης, την 1η Ιουλίου, πρώτη ημέρα μετά την εκπνοή της τρίμηνης κρατικής ενίσχυσης, η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώθηκε στα 1,648 ευρώ ανά λίτρο.

Η τιμή αυτή είναι αυξημένη κατά μόλις 4 λεπτά σε σύγκριση με την 30ή Ιουνίου (1,608 ευρώ)

Το γεγονός αυτό μεταφράζεται στο ότι το 74% της δυνητικής αύξησης που θα προέκυπτε από τον τερματισμό της επιδότησης απορροφήθηκε πλήρως προτού φτάσει στους τελικούς καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό δεν ανατράπηκε η γενικότερη πτωτική πορεία του καυσίμου:

-14 Ιουνίου (Συμφωνία Ουάσιγκτον-Τεχεράνης): Η μέση τιμή ήταν στα 1,739 ευρώ ανά λίτρο.

-30 Ιουνίου (Τελευταία ημέρα επιδότησης): Το κόστος είχε υποχωρήσει κατά 14 λεπτά, στα 1,608 ευρώ.

-Ιστορικό σύγκρισης (28 Φεβρουαρίου – Έναρξη εχθροπραξιών στον Κόλπο): Η τιμή βρισκόταν στα 1,568 ευρώ, απέχοντας πλέον ελάχιστα από τα τρέχοντα επίπεδα.

Κυβερνητική ικανοποίηση και εστίαση στην εφοδιαστική αλυσίδα

Κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν στον στρατηγικό σχεδιασμό για την αγορά καυσίμων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μικρή αποτύπωση της λήξης των μέτρων στην αντλία.

Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να υποχωρούν τις επόμενες εβδομάδες, συμβαδίζοντας με τη σταδιακή εξομάλυνση του εφοδιασμού στη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Παράλληλα, υπενθυμίζουν ότι η κυβέρνηση έδωσε εξαρχής ιδιαίτερη έμφαση στο πετρέλαιο κίνησης, καθώς αποτελεί το βασικό καύσιμο της εφοδιαστικής αλυσίδας και η συγκράτησή του προλαμβάνει δευτερογενείς ανατιμήσεις σε χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες.

Βάσει των επίσημων εβδομαδιαίων δελτίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα κατάφερε να διαχειριστεί την ανατίμηση του ντίζελ αποτελεσματικότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.