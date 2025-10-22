Μ. ΠΑΠ.

Όλο και περισσότεροι ανακαλύπτουν τις ομορφιές της Ελλάδας και τις τουριστικές δυνατότητες με υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε σχετικά χαμηλό κόστος. Για του λόγου το αληθές στο οκτάμηνο οι τουρίστες από τη ζώνη του Ευρώ αυξήθηκαν κατά 3,8% και κατά 10,4% από χώρες εκτός Ευρώπης. Μοναδική μείωση καταγράφεται από χώρες της ΕΕ, που δεν ανήκουν στην Ευρωζώνη.

Συνολικά, τα 25 εκατομμύρια προσέγγισε ο αριθμός των τουριστών που επισκέφθηκε τη χώρα μας στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση στο διάστημα αυτό αυξήθηκε κατά 4,1% και διαμορφώθηκε σε 24,9 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 24.8 εκατ.. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων κατέγραψε άνοδο κατά 4,2%, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών αυξήθηκε κατά 4,8%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 15,2 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 10,4% και διαμορφώθηκε σε 10,6 εκατ. ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 3,8%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά 6,9%.

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 12,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 16,7 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 9,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,2 δισ. ευρώ, όσο και στην άνοδο των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 14,9%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 6,7 δισ . ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 7,1 δισ. ευρώ, ενισχυμένες κατά 7,2%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά 17,4% και διαμορφώθηκαν στα 2,07 δισ. ευρώ.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος