Σημαντικά περισσότερα ρούχα από την Κίνα «μπήκαν» στις αγορές της Ευρώπης το πρώτο εξάμηνο του 2025, καθώς οι εισαγωγές από τη συγκεκριμένη χώρα αυξήθηκαν κατά 17%.

Οι εισαγωγές από χώρες χαμηλού κόστους, που προκαλούν αυξημένο ανταγωνισμό μέσα στις ευρωπαϊκές αγορές, είναι μόνο ένα από τα προβλήματα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ένδυσης κλωστοϋφαντουργίας, η οποία στο πρώτο μισό του έτους συνέχισε να αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις, που επηρέασαν αρνητικά την πορεία της και το 2024, όπως η ασθενής ζήτηση.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ένδυσης – Κλωστοϋφαντουργίας EURATEX για το πρώτο εξάμηνο του 2025, η παραγωγή του κλάδου στην Ευρώπη σημείωσε μείωση (για τρίτη συνεχή χρονιά), κατά 6,2% στην ένδυση και 1,5% στην κλωστοϋφαντουργία.

Ο κύκλος εργασιών το πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσε μείωση 3,5% στην ένδυση και 2,3% στην κλωστοϋφαντουργία.

Πτώση κατέγραψαν και οι εξαγωγές με υποχώρηση 3,6% στην ένδυση και 4,6% στην κλωστοϋφαντουργία.

Αντίθετα, οι εισαγωγές σημείωσαν άνοδο με αύξηση 3,5% στην ένδυση, ενώ παράμειναν στάσιμες (-0,1%) στην κλωστοϋφαντουργία.

Η μεγαλύτερή αύξηση των εισαγωγών προήλθε, όπως προαναφέρθηκε, από την Κίνα 17% και το Μπαγκλαντές 9%, ενώ υποχώρηση καταγράφηκε στις εισαγωγές από Τουρκία -6,6%.

Το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, τέλος, συνέχισε να αυξάνεται στην ένδυση κατά 1,0% ενώ στην κλωστοϋφαντουργία σημείωσε μείωση κατά 0,9%.