Η έλλειψη προσωπικού αναδεικνύεται ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τον τεχνικό κλάδο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που διεξήγαγε η πλατφόρμα Douleutaras.gr σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παράλληλα, η πλειονότητα των επαγγελματιών εκφράζει την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 και βασίστηκε σε δείγμα περισσότερων από 4.200 τεχνικών επαγγελματιών από 90 διαφορετικές ειδικότητες που συνεργάζονται με την πλατφόρμα.

Τα αποτελέσματα αποτυπώνουν τη μετάβαση του κλάδου σε μια νέα φάση ψηφιακής ωρίμανσης, όπου η διαδικτυακή παρουσία, η online προσέγγιση πελατών και τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία ενσωματώνονται ενεργά στην καθημερινότητα. Ωστόσο, τα λειτουργικά εμπόδια παραμένουν ισχυρά.

Συγκεκριμένα, η έλλειψη προσωπικού καταγράφεται ως το κυριότερο πρόβλημα από το 67,7% των συμμετεχόντων, ενώ ακολουθούν ο πληθωρισμός και οι αυξήσεις των τιμών με 54,8%.

Στο πεδίο της στελέχωσης, το σημαντικότερο πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη εργασιακής συνέπειας και επαγγελματισμού, σε ποσοστό 68,1%.

Η ψηφιοποίηση του κλάδου προχωρά με ταχείς ρυθμούς, καθώς εννέα στους δέκα επαγγελματίες διαθέτουν ψηφιακή παρουσία.

Ειδικότερα, το 84,6% δραστηριοποιείται σε πλατφόρμες όπως το Douleutaras.gr, το 59,3% στις μηχανές αναζήτησης, το 56,0% στο Instagram και το 51,6% στο Facebook, ενώ μόλις το 6,6% δηλώνει πλήρη απουσία από το διαδίκτυο. Η ψηφιακή διαφήμιση κρίνεται απαραίτητη, με το 77,2% να τη θεωρεί πάρα πολύ αναγκαία και το 92,4% συνολικά να τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα σημαντική.

Η αποτελεσματικότητα των ψηφιακών μέσων επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι το 58,7% των επαγγελματιών αντλεί πάνω από το μισό πελατολόγιό του μέσω διαδικτυακών διαύλων.

Παράλληλα, οι αξιολογήσεις των χρηστών αποτελούν το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής για τους καταναλωτές σε ποσοστό 91,2%, ξεπερνώντας ακόμα και το κριτήριο της ανταγωνιστικής τιμής, το οποίο συγκεντρώνει 63,7%.

Όσον αφορά την κρατική αρωγή, η συμμετοχή στα χρηματοδοτικά προγράμματα παραμένει εξαιρετικά χαμηλή, αφού το 80,6% δεν έχει λάβει ποτέ σχετική ενίσχυση.

Βασική αιτία φαίνεται να είναι η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, καθώς το 89,3% των ερωτηθέντων θεωρεί τις οδηγίες ένταξης ελάχιστα έως καθόλου σαφείς ή δηλώνει άγνοια, ενώ μόλις το 10,8% τις αξιολογεί ως σαφείς.

Σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη, η διείσδυσή της βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο. Το 23,2% των επαγγελματιών τη χρησιμοποιεί συχνά ή συστηματικά, ενώ το 26,3% δεν γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας της.

Παρόλα αυτά, το 66,8% αναγνωρίζει στο AI μια μορφή υποστήριξης στην καθημερινή εργασία, ενώ σχεδόν οι μισοί (48,9%) δεν το θεωρούν απειλή για το μέλλον του επαγγέλματός τους.

Ο Ανδρέας Γραμμάτης, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Douleutaras.gr, επεσήμανε ότι ο σύγχρονος επαγγελματίας οφείλει πλέον να συνδυάζει την τεχνική κατάρτιση με την ψηφιακή ορατότητα και την οργάνωση.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η τεχνολογική εξέλιξη ξεπερνά την οργανωτική ετοιμότητα της αγοράς, αναδεικνύοντας ότι ο πραγματικός εκσυγχρονισμός απαιτεί επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε εργαλεία στήριξης.