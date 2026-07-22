Σημαντική άνοδο κατέγραψαν τα τουριστικά μεγέθη της χώρας κατά το πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, με τον αριθμό των τουριστών να προσεγγίζει τα 8,6 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 20,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώθηκε άμεσα και στα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν παράλληλη άνοδο κατά 25,8% σε σχέση με το 2025, φτάνοντας συνολικά τα 5,3 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Σε επίπεδο προέλευσης των εσόδων, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-27) αυξήθηκαν κατά 18,0% διαμορφούμενες στα 2,6 δισ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι χώρες της ζώνης του ευρώ απέδωσαν 2,2 δισ. ευρώ (αύξηση 20,9%), ενώ οι χώρες της ΕΕ-27 εκτός ευρώ σημείωσαν άνοδο 4,5% φτάνοντας τα 414,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, εντυπωσιακή αύξηση κατά 36,9% σημείωσαν οι εισπράξεις από τις λοιπές εκτός ΕΕ χώρες, αγγίζοντας τα 2,4 δισ. ευρώ.

Ανά χώρα, η Γερμανία κατέγραψε οριακή άνοδο 0,3% στα 760,8 εκατ. ευρώ, η Γαλλία ενισχύθηκε κατά 13,3% στα 284,5 εκατ. ευρώ, ενώ η Ιταλία σημείωσε αύξηση 27,6% στα 221,7 εκατ. ευρώ.

Από τις υπόλοιπες αγορές, ξεχώρισε το Ηνωμένο Βασίλειο με αλματώδη αύξηση 50,9% (736,3 εκατ. ευρώ) και οι ΗΠΑ με άνοδο 19,4% (539,0 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τον τρόπο μετακίνησης, η τουριστική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 9,5%, ενώ εντυπωσιακή άνοδος 64,5% καταγράφηκε στους οδικούς συνοριακούς σταθμούς.

Συνολικά, η ταξιδιωτική κίνηση από την ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 4,7 εκατομμύρια ταξιδιώτες (αύξηση 24,1%), με τις χώρες της ευρωζώνης να καταγράφουν άνοδο 23,8% και τις λοιπές χώρες της ΕΕ 25,5%.

Τέλος, η κίνηση από τις λοιπές εκτός ΕΕ χώρες αυξήθηκε κατά 17,1% φτάνοντας τα 3,8 εκατ. ταξιδιώτες.

Στις επιμέρους αγορές, η Γερμανία κατέγραψε 1.227,2 χιλ. ταξιδιώτες (+13,6%), η Γαλλία 389,2 χιλ. (+13,7%), η Ιταλία 356,1 χιλ. (+14,2%), το Ηνωμένο Βασίλειο 965,7 χιλ. (+35,9%), ενώ η κίνηση από τις ΗΠΑ σημείωσε μικρή υποχώρηση κατά 2,0% διαμορφούμενη σε 454,0 χιλ. ταξιδιώτες.