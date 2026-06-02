«Καίει» την οικονομία της Ευρωζώνης και πολύ περισσότερο της Ελλάδας ο πληθωρισμός, που τον Μάιο εκτοξεύθηκε στο 3,2% και το 5% αντίστοιχα. Η προκαταρκτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, Eurostat, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα το πρωί της Τρίτης δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξίας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα στον Περσικό Κόλπο, διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο-ειδικά εκείνο των υγρών καυσίμων-και ωθεί έντονα ανοδικά τις τιμές.

Τι τροφοδοτεί τις πληθωριστικές πιέσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανάλυση των παραγόντων που αυξάνουν τον πληθωρισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ενέργεια έχει σαφώς τη μεγαλύτερη επίδραση και δευτερευόντως «ενοχοποιείται» για σημαντικές ανατιμήσεις σε μια σειρά από προιόντα, που εξαρτώνται από τα υγρά καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ενέργεια εκτιμάται ότι θα έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί στο 5% το Μάιο, από 4,6% τον Απρίλιο, που ήδη ήταν υψηλός σε σχέση με τα δεδομένα των άλλων χωρών της Ευρωζώνης

Σε επίπεδο κρατών, τον Μάιο τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού κατέγραψαν η Βουλγαρία (6,3%), η Λιθουανία (5,1%), η Ελλάδα (5,0%), η Κροατία (4,9%) και το Λουξεμβούργο (4,5%).

Δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικό ότι η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα μεταξύ των χωρών που συγκροτούν την Ευρωζώνη, συντηρώντας ταυτόχρονα τη δυσαρέσκεια των πολιτών και καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό τις τρέχουσες και τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις.

Τον ίδιο μήνα, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν στη Γερμανία (2,7%), στη Γαλλία (2,8%) και στη Φινλανδία (3%), γεγονός που αιτιολογεί τη στάση των χωρών της Βόρειας Ευρώπης, που επιμένουν για περιορισμένα και στοχευμένα μέτρα ανακούφισης της οικονομίας.