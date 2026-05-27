Όλο και ακριβότερα δανείζεται το ελληνικό Δημόσιο, καθώς το επιτόκιο και των ελληνικών ομολόγων ανεξαρτήτου διάρκειας αυξάνεται.

Όσο κι αν το κόστος δανεισμού της χώρας μας βρίσκεται χαμηλότερα από εκείνο άλλων χωρών με ισχυρότερες οικονομίες, η επιτοκιακή επιβάρυνση είναι γεγονός και κάποια στιγμή θα καταγραφεί στα μεγέθη του Προϋπολογισμού.

Η νέα σειρά των εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας δεν αποτέλεσε εξαίρεση.

Η χώρα μας ζήτησε να δανειστεί 400 εκατομμύρια ευρώ για 26 εβδομάδες και η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,21% από 2,12% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Το θετικό είναι ότι οι επενδυτές έσπευσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,62 φορές. Συνολικά προσέφεραν 1,047 δισ. ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 29 Μαΐου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.