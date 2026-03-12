Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται ξανά, καθώς η ανακοίνωση για την αποδέσμευση μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων των ΗΠΑ, στο πλαίσιο συντονισμένης διεθνούς παρέμβασης για να αποφευχθεί παγκόσμια έλλειψη, δεν φάνηκε να αρκεί για να καθησυχάσει τους επενδυτές.

Περί τις 03:00 (ώρα Ελλάδας), η τιμή βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας σημείωνε άνοδο 7,2%, στα 98,60 δολάρια. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανική ποικιλία αναφοράς, σημείωνε άνοδο 6,5%, στα 92,96 δολάρια.

Όσο για τους χρηματιστηριακούς δείκτες, στο Τόκιο ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, ενώ στη Σεούλ ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Οι 32 χώρες μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) ανακοίνωσαν χθες κοινή πρωτοβουλία για να διατεθούν στην αγορά 400 εκατομμύρια βαρέλια, τη «μεγαλύτερη» αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων μαύρου χρυσού στην ιστορία.

Οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν προοδευτικά 172 εκατομμύρια βαρέλια από την «ερχόμενη εβδομάδα», διαδικασία που θα διαρκέσει «περίπου 120 ημέρες», σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ.

Η Ιαπωνία ανακοίνωσε πως θα αρχίσει να διαθέτει στην αγορά πετρέλαιο από τα στρατηγικά της αποθέματα από τη Δευτέρα, η Γερμανία ανέφερε πως σκοπεύει να πράξει το ίδιο χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς.

Καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει πλέον τη 13η ημέρα του, το Ιράν τονίζει πως είναι έτοιμο για μακρύ πόλεμο φθοράς.

Επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων ανοικτά του Ιράκ στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον έναν ναυτικό, ανακοίνωσαν οι αρχές στη Βαγδάτη.

Ο πόλεμος έχει οδηγήσει στο de facto κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που παραδίδεται διά θαλάσσης σε διεθνείς αγοραστές.

Η Τεχεράνη διεμήνυσε αυτή την εβδομάδα ότι δεν θα επιτρέψει «την εξαγωγή ούτε ενός λίτρου πετρελαίου από την περιοχή προς το εχθρικό στρατόπεδο και τους εταίρους του μέχρι νεοτέρας».

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP