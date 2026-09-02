Ελαφρά υποχώρηση σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου, παρά τη νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι αγορές επηρεάστηκαν θετικά από τις δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Κατά τη συνάντησή του στο Κάιρο με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ Σίσι, ο Κινέζος ηγέτης εξέφρασε την ετοιμότητα της Πεκίνου να συνεργαστεί με τις χώρες της Μέσης Ανατολής για τη διασφάλιση των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Στην αγορά, το πετρέλαιο τύπου Brent παράδοσης Οκτωβρίου υποχωρούσε κατά 0,36% στα 94,31 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό WTI σημείωνε πτώση 0,63% στα 89,65 δολάρια.

Παράλληλα, η συγκράτηση των τιμών ενισχύεται από στοιχεία που δείχνουν βελτίωση στις ροές των εξαγωγών.

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ ανέφερε ότι τη Δευτέρα διακινήθηκαν πάνω από 17 εκατομμύρια βαρέλια από τα Στενά του Ορμούζ, όγκος που πλησιάζει τα προπολεμικά επίπεδα.

Παρότι πολλά δεξαμενόπλοια πλέουν με απενεργοποιημένα συστήματα εντοπισμού δυσκολεύοντας την ακριβή καταγραφή, αναλυτές της Commerzbank εκτιμούν ότι οι ημερήσιες ροές από τα Στενά έχουν διπλασιαστεί σε σύγκριση με τον Ιούλιο, φτάνοντας τα 6 έως 8 εκατομμύρια βαρέλια.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη χρήση εναλλακτικών αγωγών από τη Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ, αποτρέπει προς το παρόν μια νέα εκτόξευση των τιμών.