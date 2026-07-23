Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την κούρσα ανόδου, καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή ενισχύουν τις διεθνείς ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent αυξήθηκαν κατά 1,93 δολάρια ή 2%, φτάνοντας τα 96 δολάρια το βαρέλι στις 00:11 GMT, στο υψηλότερο επίπεδο από τις 8 Ιουνίου.

Άνοδος και στο αμερικανικό WTI

Παράλληλα, η τιμή του αμερικανικού αργού πετρελαίου West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,44 δολάρια ή 1,7%, φτάνοντας τα 88,27 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος σημειώνεται μετά τη σημαντική ενίσχυση της προηγούμενης συνεδρίασης, όταν το Brent έκλεισε με κέρδη άνω των 3 δολαρίων στα 94,07 δολάρια το βαρέλι, ενώ το WTI σημείωσε άνοδο σχεδόν 3%.

Πηγή: Al Jazeera