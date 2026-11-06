Τη στενή διασύνδεση ανάμεσα στις αμερικανικές κάλπες, τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή και το ενεργειακό κόστος αναλύει ο επικεφαλής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, στην τακτική ενημέρωση του φορέα.

Κατά την εκτίμησή του, οι επενδυτές έσπευσαν να προεξοφλήσουν ότι ο έλεγχος του Κογκρέσου από τους Δημοκρατικούς συνεπάγεται αυξημένο κοινοβουλευτικό έλεγχο στις στρατιωτικές δαπάνες και εντονότερες πιέσεις προς την κατεύθυνση μιας συνεννόησης με την Τεχεράνη.

Η εξέλιξη αυτή αφαίρεσε σημαντικό μέρος του επονομαζόμενου «πολεμικού ασφαλίστρου», λειτουργώντας κατευναστικά για τις διεθνείς τιμές του αργού.

Τα σκαμπανεβάσματα των δεικτών και το πλεόνασμα του Κόλπου

Η τάση αυτή εκφράστηκε με ισχυρή διόρθωση στις 4 Νοεμβρίου, όταν το Brent έκλεισε με ημερήσια πτώση 8,7% στα 94,62 δολάρια και το αμερικανικό WTI υποχώρησε κατά 8,3% στα 88,12 δολάρια.

Παρόλο που μέσα σε ένα διήμερο το Brent ανέκτησε έδαφος πλησιάζοντας ξανά τα 100 δολάρια, οι μακροπρόθεσμες προθεσμιακές συμβάσεις για το 2027 αποτυπώνουν μια πιο ήπια εικόνα, κινούμενες σταθερά πτωτικά από τα 93 δολάρια τον Ιανουάριο προς τα 89 δολάρια τον Μάρτιο.

Στην προσωρινή εκτόνωση των πιέσεων συνέβαλε παράλληλα η ομαλοποίηση των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο, με στοιχεία της JPMorgan να δείχνουν ότι η αγορά κατέγραψε ημερήσιο πλεόνασμα της τάξης των 1,4 εκατομμυρίων βαρελιών τον Οκτώβριο.

Τα τρία μονοπάτια για την πορεία του «μαύρου χρυσού»Χαρτογραφώντας τις πιθανές εξελίξεις, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ θέτει στο τραπέζι τρία εναλλακτικά σενάρια.

Το πρώτο στηρίζεται σε απτή πρόοδο των διπλωματικών συνομιλιών και ανεμπόδιστη ροή των φορτίων, γεγονός που θα συμπιέσει περαιτέρω το ρίσκο στις αγορές.

Το δεύτερο αφορά τη διαιώνιση της παρούσας αβεβαιότητας, όπου οι εξαγωγές παραμένουν ενεργές αλλά οι τιμές κινούνται σε τροχιά έντονης μεταβλητότητας.

Στον αντίποδα, το τρίτο σενάριο προειδοποιεί για το ενδεχόμενο νέας στρατιωτικής ανάφλεξης με πλήγματα στη ναυσιπλοΐα, εξέλιξη που σύμφωνα με την Eurasia Group θα μπορούσε να εκτινάξει το Brent ακόμη και στα 110 με 125 δολάρια.

Πότε θα φτάσει η αποκλιμάκωση στην ελληνική αγοράΓια την εγχώρια οικονομία, μια σταθερή υποχώρηση των πετρελαϊκών τιμών υπόσχεται σταδιακή ανάσα στο μεταφορικό κόστος και τις νέες παραγγελίες καυσίμων, ωστόσο το τελικό όφελος παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τη συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ και δολαρίου, καθώς και με τον ρυθμό διάθεσης των παλαιότερων, ακριβότερων αποθεμάτων.

Οι εμπορικές επιχειρήσεις αναμένουν να δουν διατηρήσιμη μείωση πριν προχωρήσουν σε αναθεώρηση των κοστολογίων τους, ενώ μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αποτρέψει ένα μέρος των προγραμματισμένων ανατιμήσεων σε είδη πρώτης ανάγκης μέσα στον Νοέμβριο, σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός επιμένει στο 5,6%.