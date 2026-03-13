Την ανάγκη να δράσει η Ευρώπη άμεσα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, σε περίπτωση που οι υψηλές τιμές ενέργειας επιμείνουν, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης, σε δηλώσεις του στο Reuters.

Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή θα αντικατοπτρίζονται αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

«Για αυτό είναι σημαντικό η Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας όσο και τις οικονομίες μας», τόνισε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς». Ωστόσο ζήτησε ταχύτερες κινήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

«Ένας από τους πρωταρχικούς μου στόχους είναι επομένως η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ζωτικής σημασίας», όπως ανέφερε.

Ειδικά για την Ελλάδα, ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε, ως υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της χώρας, ότι ο κρατικός προϋπολογισμός έχει λάβει υπόψη το χειρότερο σενάριο για το 2026 και τόνισε: «Ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παρέμενε κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική».

Αναφερόμενος στα πρόσφατα ανώτατα όρια κερδών τα οποία εισήγαγε η Ελλάδα στα καύσιμα και τα τρόφιμα, είπε ότι δεν θα έχουν «ουσιώδη άμεση δημοσιονομική επίδραση στον προϋπολογισμό».

Επίσης ανέφερε πως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις -σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας- έχουν επηρεαστεί.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στο ίδιο ρεπορτάζ το διεθνές πρακτορείο, το ζήτημα του ενεργειακού κόστους βρίσκεται στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών συζητήσεων, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο και ασκώντας πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΕ σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά σε έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και ενεργειακών δικτύων και εξετάζει την πρόσθετη χρηματοδότηση μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων (SMR) για να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί τους ενεργειακούς φόρους, τα τέλη δικτύων και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα για την άμβλυνση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Στη βάση αυτή, ήδη χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία ανακοίνωσαν αυτή την εβδομάδα ανώτατα όρια αύξησης στις τιμές καυσίμων.