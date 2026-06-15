Την επιτακτική ανάγκη να επιταχύνει η Ευρώπη τις πρωτοβουλίες της στον τομέα της ψηφιακής χρηματοδότησης υπογράμμισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Φρανκφούρτη, ο κ. Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ της διαμόρφωσης ενός ενιαίου ευρωπαϊκού πλαισίου για τη μετατροπή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, όπως ομόλογα και καταθέσεις, σε ψηφιακή μορφή (tokenization).

Στόχος είναι να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της ενιαίας αγοράς, καθώς σήμερα τα κράτη-μέλη κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες, και να ενταχθεί η ψηφιακή χρηματοδότηση στην ευρύτερη ατζέντα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική κατεύθυνση και ένα σαφές όραμα, ακολουθώντας το παράδειγμα μεγάλων οικονομιών όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν ήδη ολοκληρωμένες στρατηγικές για τις νέες τεχνολογίες και καταγράφουν ταχεία ανάπτυξη στην αγορά των stablecoins.

Στο νέο αυτό ψηφιακό περιβάλλον, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε τη σημασία της κυβερνοασφάλειας, ενώ ξεκαθάρισε ότι το tokenization δεν αποτελεί μια νέα κατηγορία επενδυτικών προϊόντων, αλλά ένα νέο επίπεδο χρηματοοικονομικής υποδομής που θα μετασχηματίσει τις αγορές.

Μάλιστα, εκτίμησε ότι τα κράτη θα αναγκαστούν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς οι ίδιες οι αγορές θα απαιτούν τη διαθεσιμότητα περιουσιακών στοιχείων μηδενικού κινδύνου σε ψηφιακή μορφή (tokens).

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Eurogroup συνέδεσε τις εξελίξεις αυτές με την ταχεία άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε επιμέρους τεχνολογικά εργαλεία, αλλά να βλέπει τη συνολική εικόνα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «αν επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά σε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), σημαίνει ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», προσθέτοντας ότι το επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης μετατοπίζεται πλέον μέσα σε λίγους μήνες.

Κατέληξε δε, υπογραμμίζοντας ότι η κατοχή και ο έλεγχος των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα για την ευρωπαϊκή κυριαρχία, την ανάπτυξη καινοτομιών και την οικονομική ασφάλεια της Γηραιάς Ηπείρου, καλώντας τα ευρωπαϊκά όργανα και το Eurogroup, υπό την καθοδήγηση της ΕΚΤ, να κινηθούν άμεσα και συντονισμένα.