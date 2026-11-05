Τη δέσμευση της κυβέρνησης να παραμείνει στο πλευρό των νοικοκυριών απέναντι στις επιπτώσεις της ενεργειακής ακρίβειας για όσο διάστημα κριθεί αναγκαίο εξέφρασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο υπουργός υπογράμμισε ότι από την αρχή της κρίσης έχουν διατεθεί περισσότερα από 1,44 δισ. ευρώ αποκλειστικά για ενεργειακές ενισχύσεις, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η άνοδος του πληθωρισμού σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο τροφοδοτείται σχεδόν αποκλειστικά από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας.

Αυστηροί κανόνες στους servicers και νέο πλαίσιο για τους δανειολήπτες

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης του υπουργού αποτέλεσε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers).

Ο κ. Πιερρακάκης τόνισε την ανάγκη θέσπισης δεσμευτικών κανόνων, χρονικών προθεσμιών απάντησης στα αιτήματα των πολιτών, πλαφόν στις προκαταβολές και δεκαπλασιασμό των προβλεπόμενων προστίμων σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Στο μέτωπο της ανακούφισης των οφειλετών, αναφέρθηκε στη διεύρυνση της περιμέτρου του εξωδικαστικού μηχανισμού μέσω της μείωσης του ελάχιστου ορίου οφειλής στις 5.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ) και της δυνατότητας ρύθμισης σε έως και 120 δόσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο σταθερό επιτόκιο 3% για τα πρώτα τρία έτη της ρύθμισης, το οποίο παρέχει προβλεψιμότητα, καθώς και στην ένταξη 675 δανειοληπτών στο ειδικό καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας, παράλληλα με την αναδρομική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για το 40% στον νόμο Κατσέλη και την αύξηση του ακατάσχετου.

Πολιτική αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Ο υπουργός άσκησε έντονη κριτική στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για το ιδιωτικό χρέος. Χαρακτήρισε μη ρεαλιστικές τις εισηγήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, υποστηρίζοντας ότι η πρόταση για εξαγορά δανείων από τους οφειλέτες σε κλάσμα της ονομαστικής αξίας προϋποθέτει ουσιαστικά προηγούμενη πτώχευση και υπονομεύει τη συναλλακτική κουλτούρα και τη μελλοντική χορήγηση πιστώσεων από το τραπεζικό σύστημα.

Επιπλέον, απάντησε στις επικρίσεις του Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι η μεταβίβαση δανείων ύψους 18 δισ. ευρώ σε funds είχε ήδη συντελεστεί έως το 2019 επί της προηγούμενης διακυβέρνησης. Σχετικά με την κοινοβουλευτική διαδικασία, σημείωσε ότι η ονομαστική ψηφοφορία ζητήθηκε για να φανούν οι πραγματικές προθέσεις κάθε πλευράς, ενώ υπεραμύνθηκε του άρθρου 23 που τελικά αποσύρθηκε, διευκρινίζοντας πως αφορούσε συναινετική διαδικασία και δεν καταργούσε το δικαίωμα δικαστικής ανακοπής.

ΕΔΕ και έλεγχοι σε βάθος για τις παραχωρήσεις παραλιών

Αναφερόμενος σε καταγγελίες και υποθέσεις διαφθοράς με εμπλοκή στελεχών του δημοσίου, ο κ. Πιερρακάκης έκανε γνωστό ότι απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του ο προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου και διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι έχει δοθεί εντολή για διενέργεια πανελλαδικών ελέγχων σε όλες τις αποφάσεις παραχώρησης παραλιών, υπογραμμίζοντας ότι οποιοδήποτε εύρημα παρατυπίας θα διαβιβάζεται άμεσα στη δικαιοσύνη.