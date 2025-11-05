Την αλλαγή του επενδυτικού κλίματος στην Ελλάδα, με τη δημιουργία πρόσφορου εδάφους για επενδύσεις και την προτεραιότητα της κυβέρνησης στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων, επεσήμανε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο συνέδριο «Green Deal Greece 2025», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) σε συνεργασία με το economix.gr στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο πάνελ με θέμα «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός, υποδομές και βιώσιμη ανάπτυξη σε κρίσιμη καμπή: Προκλήσεις και ευκαιρίες για επενδύσεις και ανθεκτικότητα» που συντόνισε ο Διευθυντής της Καθημερινής, Αλέξης Παπαχελάς, συμμετείχαν, επίσης, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός.

Ερωτηθείς να σχολιάσει κατά πόσον η χώρα είναι πραγματικά φιλική για επενδύσεις, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε τα εξής:

«Η Ελλάδα είναι αυξανόμενα φιλικότερη. Πρέπει όμως διαρκώς να βελτιωνόμαστε, και αυτό νομίζω ότι το αντιλαμβανόμαστε σε κάθε επαφή μας με ξένους επενδυτές. Η εμπειρία που είχα πρόσφατα από το ταξίδι που έκανα στις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ήταν και μια αφορμή για να μιλήσουμε με πολλούς ξένους επενδυτές. Και πλέον υπάρχει η γενικευμένη αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος για να επενδύσει κανείς».

Η αλλαγή της εικόνας της χώρας και το «μέρισμα του προφανούς»

Περιγράφοντας το κλίμα των συναντήσεων στο εξωτερικό, ο Υπουργός επικαλέστηκε τα θετικά σχόλια που άκουσε για τη χώρα:

«Νιώθουμε, όταν μιλάμε για την Ελλάδα, ότι ο κόσμος έχει γυρίσει τελείως ανάποδα σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 10 χρόνια ή σίγουρα 15».

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης, «υπάρχει και ένα μέρισμα προφανούς. Δηλαδή, όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία επί δεκαετίες δεν έγιναν, το οποίο σήμερα σου δίνει μια υστέρηση. Αλλά, από την άλλη, αν κάνεις κάποια προφανή πράγματα σε σχέση με την εύρεση στρατηγικών επενδυτών, σε σχέση με την αξιοποίηση εθνικών assets, σε σχέση με το να μπορέσεις πραγματικά να αυξήσεις και τις ξένες και τις εγχώριες επενδύσεις όσο περισσότερο μπορείς, θα έχεις έναν θετικό άνεμο υπέρ σου, ειδικά όταν οι άνεμοι της παγκόσμιας οικονομίας δρουν αρνητικά».

«Σίγουρα», πρόσθεσε, «αυτό που περιγράφω τώρα δεν είναι η λύση για όλα. Είναι ένα παράδειγμα του τρόπου σκέψης για το πώς οφείλουμε να κινηθούμε».

Να μην φοβόμαστε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές

«Ένας άλλος τομέας στον οποίο μπορούμε να φέρουμε περισσότερες ξένες επενδύσεις είναι να βρούμε στρατηγικούς επενδυτές για όλα εκείνα τα assets τα οποία είναι και στο Υπερταμείο και σε άλλες δομές του κράτους, τα οποία τόσα χρόνια έχουν βελτιώσει τον τρόπο διακυβέρνησής τους. Είχαμε διαχρονικά, εγώ θα σας έλεγα, υπάρξει φοβικοί στην αρχή, και το τελευταίο διάστημα θέλουμε να πιέσουμε ακόμη περισσότερο στο να φέρουμε εταίρους».

«Κλείνω με μία φράση» είπε στη συνέχεια ο Υπουργός. «Η νούμερο ένα συζήτηση αυτή τη στιγμή στο ECOFIN και στο Eurogroup, ως απότοκος των εκθέσεων Ντράγκι, είναι αυτό που λέμε “διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές”. Και, αν έπρεπε να το πούμε με έναν τίτλο, θα ήταν ότι δεν θέλουμε 27 αποδοτικές αγορές, αλλά θέλουμε μία ενιαία αγορά. Άρα, να μην φοβόμαστε τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές».

Χρειαζόμαστε έναν ιδιωτικό καταλύτη μετά το Ταμείο Ανάκαμψης

«Θέλουμε επίσης οι ελληνικές επιχειρήσεις να γίνονται περισσότερο εξωστρεφείς και το ανάποδο, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επίπεδο που μας αξίζει, ειδικά με δεδομένο ότι τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης.

Γιατί ένα κομμάτι δίκαιου σχολίου που μπορεί κανείς να κάνει, και που έχει γίνει και από τον ΣΕΒ, είναι: “Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι;” Λοιπόν, μετά το Ταμείο Ανάκαμψης χρειαζόμαστε έναν ιδιωτικό καταλύτη, με εμάς ως μόχλευση, ώστε να μπορέσουν να γίνουν ολοένα και περισσότερες επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα».

Η αβεβαιότητα και η γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας

«Νομίζω ότι η αβεβαιότητα δίνει σίγουρα ευκαιρίες. Ο χώρος της ενέργειας, και αυτά που θα έχουμε να συζητήσουμε τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα, για τον κάθετο διάδρομο, για το LNG αλλά και γενικότερα για την ενέργεια και τον ρόλο που μπορεί να παίξει η χώρα μας στην Ευρώπη αναβαθμίζουν γεωστρατηγικά την Ελλάδα. Πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και να κινηθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με τελείως ανοιχτό μυαλό».

«Θα σας πω ότι οι ευκαιρίες αυτές που περιέγραφα πριν, σε όλες αυτές τις ρυθμίσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει μέχρι σήμερα, είναι πάρα πολλές, και νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αυτό που λέμε – είπατε quick wins, εγώ θα πω low-hanging fruits – δηλαδή πράγματα τα οποία είναι πολύ εύκολα επιτεύξιμα εάν τα κάνεις».

Στρατηγικές συμπράξεις σε οργανισμούς που μετέχει το Δημόσιο

Είναι κάποιες πάρα πολύ πρωτοφανείς στρατηγικές συμπράξεις και στρατηγικές συνεργασίες, καθώς και στρατηγικές επενδύσεις, σε οργανισμούς που μετέχει το Ελληνικό Δημόσιο και ευρύτερα στη χώρα μας, που πρέπει να τις δούμε να μετουσιώνονται το επόμενο δωδεκάμηνο ακριβώς στο πνεύμα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών.

«Αυτή τη στιγμή η συζήτηση σε όλη την Ευρώπη είναι να έχουμε την Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, αλλά το δια ταύτα που είναι αυτές οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις δεν τις βλέπουμε να μετουσιώνονται στο πεδίο με τέτοια ταχύτητα και εδώ η Ελλάδα είναι ένα ενδιαφέρον καλό παράδειγμα».

Το νομοσχέδιο για τις σχολάζουσες κληρονομιές

«Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι συζητάμε για την περιουσία των ιδρυμάτων στην Ελλάδα και τα μικρά ιδρύματα, για παράδειγμα από το πρώτο μνημόνιο θυμάμαι αρθρογραφία ότι δεν ξέρουμε πόσα είναι τα ιδρύματα του 19ου αιώνα που έχουν ακίνητη περιουσία. Θα φέρουμε έναν νόμο στη Βουλή, με 15 χρόνια καθυστέρηση, ο οποίος θα κάνει και την αποτίμηση, θα φτιάχνει και έναν νέο θεσμό, θα πάρει και τις σχολάζουσες κληρονομιές, ώστε να μπορέσουν όλα αυτά να βγουν στην επιφάνεια, ακριβώς στο πνεύμα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών».

Είναι όλα ζήτημα θέλησης και ταχύτητας. Σε αυτά θα κριθούμε μέχρι τις εκλογές

«Νομίζω ότι μπορούμε τα τρία παραδείγματα, τα οποία ανέφερα πριν (Unicredit -Alpha Bank, πρόταση Euronext για ΕΧΑΕ, Credia Βank στην Μάλτα ), να τα έχουμε κάνει δέκα μέχρι τις εκλογές , και θα έλεγα ότι θα κριθούμε από αυτό από όταν θα μπορέσουμε να το κάνουμε και όχι μόνο και στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και όχι μόνο, και σε άλλους τομείς. Εγώ απλώς κλείνω με το εξής μήνυμα. Όλα, μα όλα, είναι απολύτως επιτεύξιμα.

Αν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή διεθνώς, πέρα από τα προβλήματα τα οποία έχουμε στον εγχώριο διάλογο, όσα καταγράφονται και που τα περισσότερα είναι σωστά όταν καταγράφονται, αν στον διεθνή δημόσιο διάλογο η Ελλάδα είναι case study, είναι παράδειγμα επειδή ξεπέρασε όλα αυτά τα δύσκολα που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία, μπορεί να ξεπεράσει και αυτά. Άρα είναι όλο ζήτημα θέλησης και ταχύτητας. Σε αυτά θα κριθούμε».

Μ. Παπ.

Πηγή: ΥΠΕΘΟ