«Το δημογραφικό δεν λύνεται στιγμιαία. Μπορούμε όμως να αφαιρούμε εμπόδια: με ένα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα, με κίνητρα για τους νέους που κάνουν τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας και με πολιτικές που τους επιτρέπουν να χτίσουν τη ζωή τους με σταθερότητα και προοπτική», τονίζει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση, ο κ. Πιερρακάκης «στην ημερίδα “Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040” του Ελεύθερου Τύπου συζητήσαμε μια από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις της χώρας: πώς μπορούμε να στηρίξουμε ουσιαστικά τις οικογένειες και τους νέους που σχεδιάζουν το μέλλον τους.

Φέτος στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μια ολοκληρωμένη στρατηγική με επίκεντρο το δημογραφικό, μέσα από τη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης – μια μεταρρύθμιση που στηρίζει τη μεσαία τάξη και ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα του προβλήματος.

Ξέρουμε ότι το δημογραφικό δεν λύνεται στιγμιαία. Μπορούμε όμως να αφαιρούμε εμπόδια: με ένα πιο φιλικό φορολογικό σύστημα, με κίνητρα για τους νέους που κάνουν τα πρώτα βήματα στην αγορά εργασίας και με πολιτικές που τους επιτρέπουν να χτίσουν τη ζωή τους με σταθερότητα και προοπτική.

Η Ελλάδα έχει τον δημοσιονομικό χώρο για να προχωρήσει σε αυτές τις πολιτικές -και το όραμα για το πού θέλει να πάει. Με σταθερά βήματα, εξελισσόμαστε και συγκλίνουμε με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στηρίζοντας τις οικογένειες και τους νέους του σήμερα και του αύριο», καταλήγει ο κ. Πιερρακάκης στην ανάρτησή του.

Πηγή: ΥΠΕΘΟ