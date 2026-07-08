ην επιτακτική ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής με πιο φιλόδοξους στόχους έθεσε στο επίκεντρο της τοποθέτησής του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο 30ό ετήσιο συνέδριο του Economist στην Αθήνα.

Ο κ. Πιερρακάκης προσδιόρισε ως βασικές προτεραιότητες για το μέλλον της ΕΕ τη θεσμοθέτηση ενός ενιαίου τεχνολογικού δόγματος, την καθιέρωση του ψηφιακού ευρώ, την υλοποίηση της Ένωσης Αποταμιεύσεων, καθώς και την ολοκλήρωση της ενεργειακής ένωσης.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εκθέσεις των Ενρίκο Λέτα και Μάριο Ντράγκι, επεσήμανε ότι παρότι υπάρχει πλέον ένας κοινός στρατηγικός προσανατολισμός, το μεγάλο στοίχημα για την ευρωπαϊκή ηγεσία παραμένει η ταχύτητα και ο βέλτιστος τρόπος υλοποίησης των συμφωνηθέντων, σημειώνοντας παράλληλα ότι ήδη καταγράφεται απτή πρόοδος σε επίπεδο Ecofin και Eurogroup αναφορικά με την ολοκλήρωση της αγοράς και το πακέτο εποπτείας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός επανέφερε μια καινοτόμο πρόταση για την κοινή δημοπράτηση του φάσματος συχνοτήτων 5G και 6G σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μοχλός για την άντληση και αξιοποίηση σημαντικών πόρων, δημιουργώντας ένα σαφώς πιο ανταγωνιστικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών στην Ευρώπη.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, τον οποίο περιέγραψε ως ένα πεδίο έντονης στρατηγικής πίεσης που παρουσιάζει χαρακτηριστικά τόσο ενός αγώνα ταχύτητας όσο και ενός άτυπου ανταγωνισμού εξοπλισμών.

Η ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτή την πρόκληση δεν μπορεί να είναι αποσπασματική, αλλά απαιτεί βαθύ τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και γενναίες επενδύσεις, καθώς τα υφιστάμενα συστήματα θεωρούνται πλέον παρωχημένα.

Ενδεικτικό της στροφής της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ενσωμάτωση της καινοτομίας στον πυρήνα της οικονομικής στρατηγικής είναι το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Eurogroup έχει προσκληθεί να συμμετάσχει η γαλλική Mistral, ένας από τους ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές» στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του Eurogroup προσδιόρισε το 2029 ως το έτος κατά το οποίο το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί πλέον απτή πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται πολύ μεγαλύτερη κινητοποίηση σε πολλά ακόμη μέτωπα.

Εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη δυνατότητα της Ευρώπης να σημειώσει πρόοδο παρά τις εξωτερικές πιέσεις, καθώς υπάρχει δεδομένη πολιτική βούληση

Στο κομμάτι της ενέργειας, ζήτησε ταχύτερη και πιο αποφασιστική κοινή δράση, επικαλούμενος στοιχεία του ΔΝΤ σύμφωνα με τα οποία ο αντίκτυπος της πρόσφατης κρίσης θα ήταν κατά 12% βαρύτερος αν δεν είχαν ληφθεί συντονισμένα μέτρα στην Ευρώπη, ενώ υπενθύμισε ότι οι ενεργειακές επενδύσεις περιλαμβάνονται πλέον στη ρήτρα διαφυγής.

Αναλύοντας τη στρατηγική της χώρας μας, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα πριν από το 2019 είχε να αντιμετωπίσει μια σειρά από εκκρεμότητες του παρελθόντος, η υλοποίηση των οποίων προσέφερε τελικά το «μέρισμα του προφανούς».

Εξήγησε όμως ότι για την Ευρώπη συνολικά, η κάλυψη των παλαιών υστερήσεων, όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η τραπεζική ένωση και η ενεργειακή ένωση, πρέπει να συνδυαστεί με τις προκλήσεις του αύριο.

Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία μεγάλων ευρωπαϊκών οικοσυστημάτων και τη στήριξη Ευρωπαίων και όχι απλώς εθνικών πρωταθλητών στην τεχνολογία, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΕΕ δεν μπορεί να δημιουργήσει ευρωπαϊκές εκδοχές για τα πάντα.

Αντίθετα, η Ευρώπη οφείλει να επιλέξει έξυπνα πού μπορεί να ηγηθεί, πού πρέπει να οικοδομήσει νέες υποδομές και πού οφείλει να επιβάλει την επιρροή της μέσω ενός πολύ έξυπνου ρυθμιστικού πλαισίου.

Τέλος, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ανάγκη εγχώριας χρηματοδότησης της καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης της Ένωσης Αποταμιεύσεων, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ροές χρηματοδότησης για νεοφυείς επιχειρήσεις και μεγάλα επενδυτικά σχέδια θα είναι διαθέσιμοι εντός της ηπείρου, αποτρέποντας τη φυγή κεφαλαίων και επιχειρηματικών ιδεών εκτός ΕΕ.

Καταλήγοντας, επεσήμανε ότι η Ευρώπη χρειάζεται έναν πιο ώριμο ορισμό της στρατηγικής της κυριαρχίας σε έναν κόσμο αλληλεξάρτησης και συνεχών μεταβολών, διευκρινίζοντας ότι η ανθεκτικότητα δεν επιτυγχάνεται μέσα από την απομόνωση, αλλά μέσα από την ενίσχυση των παραγωγικών ικανοτήτων και την οικοδόμηση εξαιρετικά έξυπνων συνεργειών.