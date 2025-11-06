Τη σημασία του ουσιαστικού διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας για το ζήτημα των ΕΛΤΑ στο 6ο ΟΤ Forum. Ο Υπουργός τόνισε ότι η διαβούλευση αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο κάθε μεταρρύθμισης, υπογραμμίζοντας ότι στην αναδιαρθρωση των ΕΛΤΑ «δεν προηγήθηκε διαβούλευση», κάτι που χαρακτήρισε όχι μόνο επικοινωνιακό, αλλά και επιχειρησιακό λάθος.

Παράλληλα, όπως είπε ο Υπουργός , η εικόνα αυτή αδικεί τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι η απερχόμενη διοίκηση παρέλαβε τα ΕΛΤΑ στην πέμπτη θέση της αγοράς ταχυμεταφορών και τα ανέβασε στη δεύτερη.

Ο κ. Πιερρακάκης τάχθηκε υπέρ της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, επισημαίνοντας τις μεγάλες προκλήσεις κόστους που αντιμετωπίζουν σε μια ανταγωνιστική αγορά δεμάτων, ιδίως όταν ο όγκος αλληλογραφίας έχει υποχωρήσει δραματικά λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Τόνισε ακόμη ότι, όπως συμβαίνει πλέον σε όλη την Ευρώπη, ο ρόλος του ταχυδρόμου ενισχύεται ως παρόχου ολοκληρωμένων υπηρεσιών από πόρτα σε πόρτα. Στο πλαίσιο αυτό, πρακτικές όπως τα «shop-in-shop», που εφαρμόζονται ήδη σε πολλά σημεία της χώρας, αποτελούν πλέον διεθνή κανονικότητα.

Η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαρκέσει αρκετά παραπάνω από όσο φανταζόμαστε

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν μια μεγάλη κατάκτηση, τόσο για την χώρα όσο και για την Ευρώπη συνολικά, προκειμένου να βγουν από την οικονομική παγίδα της πανδημίας. Περιελάμβανε πάρα πολλά ενδιαφέροντα έργα. Έχει μια διαφοροποίηση σε σχέση με τα κλασικά ΕΣΠΑ, στο κομμάτι της σύνδεσης με τις μεταρρυθμίσεις με πολύ αμιγή τρόπο.

Η επίδραση μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης θα διαρκέσει αρκετά παραπάνω από όσο φανταζόμαστε. Δεν είναι μόνο το κάθε ευρώ που μπαίνει σε έναν λογαριασμό. Αν έχει ένα πολλαπλασιαστικό αποτύπωμα, ακριβώς επειδή συνδέεται με μια μεταρρύθμιση, αυτό είναι κάτι που θα μείνει» είπε ο Υπουργός τονίζοντας ότι επί της ουσίας «η πρόκληση για την κυβέρνηση θα είναι να λειτουργήσει σαν καταλύτης με ιδιωτικές επενδύσεις».

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) :Το μεγαλύτερο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στην ιστορία μας

«Έχουμε το μεγαλύτερο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) – αυτό που λέγαμε Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – φέτος έχουμε το μεγαλύτερο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στην ιστορία μας. Θα συνεχίσουμε να έχουμε τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Κονδύλια, τα ΕΣΠΑ, τα οποία πρέπει να αναδιαρθρωθούν, πρέπει να αλλάξουν πιο πολύ προς το μοντέλο του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτό είναι κάτι που η Ελλάδα το υποστηρίζει.

Η διαφορά με το Ταμείο Ανάκαμψης που δεν υπήρχε στα κλασικά ευρωπαϊκά κονδύλια, ήταν ότι για κάθε ευρώ σε ρώταγε με ποια μεταρρύθμιση συσχετίζεται. Άρα, όλα αυτά τα χρειαζόμαστε. Αλλά δεν θα μπορέσουμε να πιάσουμε πολύ υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης εάν δεν έχουμε πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό που θα περιγράφαμε ως cross-border M&A’s σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Θέλουμε ολοένα και περισσότερες».

Θα κάνουμε και άλλα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική

Ο Υπουργός προανήγγειλε συνεχείς παρεμβάσεις για το στεγαστικό ζήτημα, το οποίο η κυβέρνηση αναγνωρίζει ως πολύ σημαντικό, διευκρίνισε όμως ότι «τα μέτρα δεν είναι μόνο με δημοσιονομική αποτύπωση». Όπως είπε χαρακτηριστικά : «Υπάρχουν μέτρα δημοσιονομικά, μέτρα ρυθμιστικά. Ακόμη και η πολιτική για τα κοινωφελή ιδρύματα. Θα κάνουμε και άλλα μέτρα για τη στεγαστική πολιτική. Σας το λέω ρητά. Θα υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις. Συνεχώς, θα υπάρχουν παρεμβάσεις γιατί είναι μεγάλο θέμα».

Ακρίβεια – Τα μέτρα της ΔΕΘ στηρίζουν το διαθέσιμο εισόδημα

Με τα μέτρα της ΔΕΘ στηρίζουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε πληθωριστικές πιέσεις, τις οποίες κατά βάση θα έλεγα αυτή τη στιγμή βλέπει κανείς στοχευμένα σε τρόφιμα και έντονα στα ενοίκια.

Την ίδια στιγμή, απαντώντας σε ερώτημα για χορήγηση επιδόματος ή άλλου bonus, λόγω της ακρίβειας, κατέστησε σαφές ότι η επιδοματική πολιτική δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης.

«Στηρίζουμε την κοινωνία αλλά μέσα από νομικές παρεμβάσεις» είπε, θυμίζοντας ότι πέραν της μεγαλύτερης μεταπολεμικής φορολογικής μεταρρύθμισης που ψηφίζεται στη Βουλή, έχει συντελεστεί μεγάλη πρόοδος στην καταπολέμησή της.

«Οι εκλογές έχουν προορατικότητα. Δεν είναι ποτέ απολογιστικές»

Αναφορικά με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις ο Υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος. «Οι εκλογές ποτέ δεν είναι απολογιστικές, οι εκλογές έχουν μια προορατικότητα, αφορούν την πρότασή σου για το μέλλον» είπε τονίζοντας ότι «αυτή τη στιγμή έχουμε την πιο πλήρη πρόταση διακυβέρνησης της χώρας». Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε «υπάρχουν δυναμικές στις δημοσκοπήσεις» και πρόσθεσε ότι «η ΝΔ είναι αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα».

Μ. Παπανίδης

Πηγή: ΥΠΕΘΟ