«Οι διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας είναι σήμερα πιο ισχυρές από ποτέ», δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον ομόλογό του και αντικαγκελάριο Λαρς Κλινγκμπάιλ στο Βερολίνο.

«Ερχόμαστε πλέον να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα», δήλωσε ο Υπουργός και έκανε λόγο για εντελώς διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παρελθόν. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν η προοπτική γερμανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά και θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

«Συζητήσαμε για θέματα τα οποία άπτονται τόσο της διμερούς μας σχέσης, την εμβάθυνση των σχέσεων σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις και το διμερές εμπόριο όσο και σε ό,τι αφορά ευρύτερα ευρωπαϊκά ζητήματα», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης και ανέφερε ότι είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει στο γερμανικό οικονομικό επιτελείο την συνολική πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια – «έχουμε τη χαμηλότερη ανεργία από το 2008, έχουμε έναν ρυθμό ανάπτυξης αρκετά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, πρωτογενή πλεονάσματα».

Όλη αυτή η πορεία, τόνισε, «έρχεται σε συνέχεια μιας πολύ δύσκολης δεκαετίας για την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι μέχρι τότε συζητούσαμε για το εάν η Ελλάδα θα μείνει στη ζώνη του ευρώ, αλλά πλέον η κατάσταση είναι τελείως διαφορετική: Πολύ συχνά και εδώ στο Βερολίνο ερχόμαστε να μιλήσουμε για τα δικά μας διδάγματα, για το πώς η Ελλάδα κατάφερε να προοδεύσει τα τελευταία χρόνια».

Ενόψει και της συνάντησης που θα έχει σήμερα με τον αρμόδιο Γερμανό υπουργό Κάρστεν Βιλντμπέργκερ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ακόμη ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της Ελλάδας και στην ελληνική παραγωγικότητα και ανάπτυξη και προσέθεσε ότι είναι ένα από τα σημεία που ενδιαφέρουν πολύ έντονα τη γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

«Μιλήσαμε φυσικά για τις κοινές μας απόψεις για το πώς πρέπει να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή κοινή αγορά. Η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων είναι τόσο γερμανικός όσο και ελληνικός στόχος. Η αφαίρεση εμποδίων που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι που όλους μάς απασχολεί, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, συνολικά στην ευρωπαϊκή ήπειρο», συνέχισε ο υπουργός Οικονομικών και υπενθύμισε την πρόσφατη εξαγορά τού Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronexx.

Αναφέρθηκε μάλιστα και σε δηλώσεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς υπέρ της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού ενιαίου χρηματιστηρίου, επισημαίνοντας ότι «αυτό είναι ένα όραμα το οποίο μοιραζόμαστε και το αποδείξαμε μόλις την περασμένη εβδομάδα, εντάσσοντας τη χώρα μας σε μια ευρύτερη κεφαλαιαγορά, σε ευρύτερη δεξαμενή ρευστότητας, για να μπορέσουν να κερδίσουν από αυτό οι ελληνικές επιχειρήσεις». Μαζί, Ελλάδα και Γερμανία, δήλωσε, «εμβαθύνουμε τόσο τη διμερή μας σχέση και επενδύουμε από κοινού σε μια Ευρώπη η οποία λειτουργεί ακόμη περισσότερο και έχουμε γρηγορότερα προς όφελος των λαών μας».

