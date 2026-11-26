Σήμα για βαθύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην Ευρωζώνη, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος αυξημένου κόστους χρήματος, εξέπεμψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης.

Όπως υπογράμμισε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η περίοδος του φθηνού και άφθονου κεφαλαίου ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθιστώντας τη δημοσιονομική αξιοπιστία πιο κρίσιμη από ποτέ.

Οι προτεραιότητες για τη νέα εποχή της ευρωπαϊκής οικονομίας

Μέσα σε αυτό το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε ότι η Ευρώπη οφείλει να μετατρέψει τις τρέχουσες προκλήσεις σε αναπτυξιακές ευκαιρίες.

Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η στρατηγική απάντηση της Ευρωζώνης περνά μέσα από την ενίσχυση της ενεργειακής της ανθεκτικότητας, την επιτάχυνση της υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την αποτελεσματικότερη κινητοποίηση των ίδιων της των πόρων.

Ψηφιακό ευρώ και Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Έλληνας υπουργός στους θεσμικούς μοχλούς που θα θωρακίσουν την ευρωπαϊκή αυτονομία.

Συγκεκριμένα, συνέδεσε άμεσα την προώθηση του ψηφιακού ευρώ με την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης, ενώ ανέδειξε τη σημασία της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων ως βασικού εργαλείου για τη διοχέτευση των ευρωπαϊκών αποταμιεύσεων σε παραγωγικές επενδύσεις εντός της Γηραιάς Ηπείρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Πιερρακάκης συνόψισε το ευρωπαϊκό στοίχημα των επόμενων ετών, τονίζοντας πως κοινός στόχος των κρατών-μελών παραμένει η οικοδόμηση μιας πιο ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και χρηματοπιστωτικά ενοποιημένης Ευρώπης.