Σε δύο μείζονα ζητήματα για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και ασφάλειας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κατά την άφιξή του στη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες.

Παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, η ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική τέθηκε ψηλά στην ατζέντα, παράλληλα με την έναρξη των διεργασιών για τη διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Αμυντικές δαπάνες με κοινές προμήθειες και οικονομίες κλίμακας

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχονται τα δημόσια οικονομικά λόγω του αυξημένου πληθωρισμού και του υψηλότερου κόστους δανεισμού, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι το κεντρικό πρόσταγμα της περιόδου συνοψίζεται στη φράση «περισσότερα με λιγότερους πόρους».

Ενώ η ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής έδωσε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να ενισχύσουν τους αμυντικούς τους προϋπολογισμούς, η τρέχουσα διεθνής συγκυρία επιβάλλει υπέρβαση των μεμονωμένων εθνικών στρατηγικών.

Όπως επισήμανε, η συζήτηση στο Eurogroup εστιάζει στη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας για κάθε ευρώ που δαπανάται, μέσα από ευρύτερα πολλαπλασιαστικά οφέλη, οικονομίες κλίμακας και ευρωπαϊκές συνέργειες.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις κοινές προμήθειες αμυντικού υλικού, οι οποίες μπορούν να διασφαλίσουν τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων κεφαλαίων σε μια περίοδο πολλαπλών δημοσιονομικών προκλήσεων.

Στο τραπέζι οι υποψηφιότητες για την προεδρία της ΕΚΤ

Στο μέτωπο της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Eurogroup επιβεβαίωσε ότι η σχετική προθεσμία έκλεισε με δύο υποψηφιότητες, του Ισπανού Πάμπλο Ερνάντεθ ντε Κος και του Ολλανδού Κλάας Κνοτ.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ημέρας, οι Υπουργοί Οικονομικών των δύο χωρών παρουσιάζουν τους φακέλους των υποψηφίων, ενώ έχει προγραμματιστεί και συνάντηση του κ. Πιερρακάκη με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, για τον συντονισμό των επόμενων βημάτων.

Δεδομένης της πρόθεσης της Κριστίν Λαγκάρντ να παραμείνει στη θέση της έως τις 7 Φεβρουαρίου, τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους.

Πολιτική απόφαση κορυφής για τρεις κενές θέσεις

Παρότι το Eurogroup διαδραματίζει θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση της αρχικής σύστασης βάσει του άρθρου 283 της Συνθήκης, η τελική επιλογή αποτελεί παραδοσιακά μια πολιτική απόφαση συναίνεσης που ανήκει στους ηγέτες των κρατών-μελών.

Η ιδιαιτερότητα της παρούσας συγκυρίας έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν ταυτόχρονα τρεις κενές θέσεις προς πλήρωση στα ηγετικά κλιμάκια της ΕΚΤ, στοιχείο πρωτοφανές που τροφοδοτεί σενάρια για μία ευρύτερη συνολική συμφωνία πακέτου.

Μια τέτοια εξέλιξη ενδέχεται να διευκολύνει τους αναγκαίους πολιτικούς συμβιβασμούς, με το Eurogroup να παραμένει προσηλωμένο στη διασφάλιση μιας ομαλής και ταχείας μετάβασης στα νέα πρόσωπα που θα επιδράσουν στις εξελίξεις.