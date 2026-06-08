Στις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε, στο πλαίσιο του 2ου διήμερου συνεδρίου «Ελλάδα 2030».

1. Ανάπτυξη 2% και Αλλαγή Παραγωγικού Μοντέλου

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη ύψους 2% που κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του 2026 είναι υπερδιπλάσια του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το γεγονός αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο που οι ευρωπαϊκές προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα κάτω λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι κινητήριοι μοχλοί: Η αύξηση των επενδύσεων, η ενίσχυση των εξαγωγών έναντι των εισαγωγών και η λεγόμενη «μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή της Μεταπολίτευσης» (μείωση άμεσων φόρων, κλιμακωτή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στην περιφέρεια).

Η πορεία των δεικτών:

-Επενδύσεις: Από το 11% του ΑΕΠ το 2019, η χώρα βρίσκεται σήμερα στο 17%-18%, με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 21%.

-Εξαγωγές: Από το 20% του ΑΕΠ το 2009, έχουν ξεπεράσει πλέον το 40%, με τελικό στόχο το ευρωπαϊκό 51%.

2. Έξοδος από τις Μακροοικονομικές Ανισορροπίες & Ρήτρα Ενέργειας

Η πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αφαιρέσει την Ελλάδα από τη λίστα των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες σηματοδοτεί, σύμφωνα με τον υπουργό, το κλείσιμο ενός δύσκολου κύκλου 16 ετών.

«Λιγότερη εποπτεία, περισσότερη εμπιστοσύνη», streesαρε ο υπουργός, εξηγώντας ότι η εξέλιξη αυτή μεταφράζεται πρακτικά σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, προσέλκυση επενδύσεων και νέες θέσεις εργασίας.

Σχετικά με τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, διευκρίνισε ότι:

-Επιτρέπει αυξημένες δαπάνες πέρα από τις υπάρχουσες δυνατότητες της χώρας.

-Αφορά αποκλειστικά πράσινες μακροπρόθεσμες επενδύσεις και όχι άμεσα μέτρα κοινωνικής στήριξης.

Η τελική περίμετρος του μέτρου θα συζητηθεί στο προσεχές Eurogroup στο Λουξεμβούργο, ενώ η ευρωπαϊκή αντίδραση θα κλιμακωθεί ανάλογα με το βάθος της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

3. Η Μάχη κατά της Ακρίβειας και Ενίσχυση Εισοδήματος

Αναγνωρίζοντας την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, ο κ. Πιερρακάκης ξεκαθάρισε τη φιλοσοφία της κυβέρνησης:

Συγκράτηση τιμών: Μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις (π.χ. επιδότηση 15% στα λιπάσματα, diesel, αγροτικό πετρέλαιο, ακτοπλοΐα).

Μόνιμη ενίσχυση εισοδήματος: Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 46% από το 2019, υπερβαίνοντας τον σωρευτικό πληθωρισμό που κινείται στο 20%-21%.

Δημοσιονομική Υπευθυνότητα: «Η πρώτη και απόλυτη προτεραιότητά μας είναι να βοηθήσουμε όσους πλήττονται, με κάθε διαθέσιμο ευρώ. Αυτό που δεν θα κάνουμε όμως, είναι να παραπλανήσουμε ή να υπονομεύσουμε την πορεία της οικονομίας, γιατί αυτό στο τέλος θα έπληττε τους ίδιους τους αδύναμους».

4. Διαχείριση Ιδιωτικού και Δημόσιου Χρέους

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη δέσμη μέτρων για το ιδιωτικό χρέος ως την πληρέστερη παρέμβαση από την εποχή της κρίσης, αναφέροντας:

-Την αύξηση του ακατάσχετου ορίου των τραπεζικών λογαριασμών στα 1.600 ευρώ (από 1.250).

-Τη μείωση του ορίου υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό στις 5.000 ευρώ και τη λειτουργία του Φορέα Προστασίας Πρώτης Κατοικίας από το φθινόπωρο.

5. Το Μεγάλο Στοίχημα: Ανταγωνιστικότητα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Πρόκληση

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο κ. Πιερρακάκης ανέδειξε την ανταγωνιστικότητα ως τη νούμερο ένα πρόκληση της Ευρώπης έναντι των ΗΠΑ και της Κίνας, υπερθεματίζοντας τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέτα για την ανάγκη ενοποίησης των 27 κατακερματισμένων κεφαλαιαγορών και της Τραπεζικής Ένωσης.

Η Μεταρρύθμιση-Κλειδί για την Ελλάδα

Ερωτηθείς για τη μία και μοναδική μεταρρύθμιση που θα άλλαζε την παραγωγικότητα της χώρας στην επόμενη πενταετία, ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός: Η ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του κράτους με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωρούν οριζόντια έργα στη Δικαιοσύνη και την Υγεία, με στόχο την εξάλειψη του χαμένου χρόνου για τον πολίτη και τις επιχειρήσεις (αδειοδοτήσεις, απονομή δικαιοσύνης), χτίζοντας πάνω στην επιτυχία του gov.gr που πλέον διαθέτει πάνω από 2.200 ψηφιακές υπηρεσίες.

Ορίζοντας 2030: Μια νέα νοοτροπία

Κλείνοντας, ο κ. Πιερρακάκης κάλεσε για μια ριζική αλλαγή νοοτροπίας: «Να μην προσπαθούμε να μοιράσουμε μια ολοένα και μικρότερη αναπτυξιακή πίτα, αλλά διαρκώς να παράγουμε μια ολοένα και μεγαλύτερη». Στόχος για το 2030 είναι μια Ελλάδα πλήρως εξωστρεφής, που παράγει, καινοτομεί και διαχέει τους καρπούς της ανάπτυξης σε κάθε ελληνικό σπίτι.