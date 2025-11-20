«Οι υπηρεσίες του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών γίνονται, καθημερινά, αποδέκτες διαμαρτυριών από επιχειρήσεις που βλέπουν τα Δημοτικά Τέλη να αυξάνονται από 35% έως και 500%, επιβαρύνοντας δυσανάλογα τις λειτουργικές τους δαπάνες και οδηγώντας σε περιορισμό θέσεων εργασίας,ή ακόμη και σε αναστολή λειτουργίας εγκαταστάσεων».

Τα παραπάνω υπογραμμίζει το ΒΕΑ σε ανακοίνωσή του, αναφορικά με τις καταγγελίες επιχειρήσεων που λαμβάνει για αδικαιολόγητες και υπέρογκες αναπροσαρμογές Δημοτικών Τελών σε πολλούς Δήμους της Αττικής.

Όπως σημειώνει το Επιμελητήριο, η κατάσταση επιδεινώνεται από το αυξημένο λειτουργικό κόστος των Δήμων και το πρόσθετο βάρος του τέλους ταφής απορριμμάτων, το οποίο μετακυλίεται άμεσα στις επιχειρήσεις.

Το ΒΕΑ, αναφέρει ότι θέτει σε εφαρμογή ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

1. Εκπόνηση τεκμηριωμένης μελέτης βάσης, για πλήρη χαρτογράφηση των επιβαρύνσεων ανά Δήμο.

2. Σύνταξη θεσμικής πρότασης, που προβλέπει:

– καθιέρωση εθνικού πλαισίου διαφάνειας και ελέγχου,

– θέσπιση ανώτατων ετήσιων ορίων αυξήσεων,

– υποχρεωτική αιτιολόγηση κάθε αύξησης από τους Δήμους,

– φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις και Δήμους που τηρούν την αρχή της ανταποδοτικότητας.

3. Διοργάνωση δημόσιας διαβούλευσης και δημιουργία κοινωνικής συμμαχίας φορέων, για συλλογική υποστήριξη του νέου πλαισίου.

4. Στοχευμένες θεσμικές ενέργειες προς τα αρμόδια Υπουργεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5. Επικοινωνιακή στρατηγική, με τη δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής περιπτώσεων αδικαιολόγητων αυξήσεων.

6. Σύσταση μόνιμης Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμων – Επιμελητηρίων, υπό την ΚΕΔΕ και την ΚΕΕΕ, για συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των Δημοτικών Τελών.

7. Επανεξέταση του ζητήματος στην προσεχή συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής (ΠΕΣΑττικής) και επικύρωση κοινής γραμμής δράσης, από όλα τα Επιμελητήρια της Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι το προηγούμενο διάστημα, το ΒΕΑ με επιστολή του προς τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Ανάπτυξης, αλλά και την ΚΕΔΕ, ζήτησε:

• Επανεξέταση και εκλογίκευση των υπέρογκων αυξήσεων.

• Έλεγχο της ανταποδοτικότητας για τις επιχειρήσεις.

• Καθορισμό ανώτατων ορίων αύξησης, με γνώμονα τον πληθωρισμό.

• Εκσυγχρονισμό του τρόπου αναγραφής των Δημοτικών Τελών από τη ΔΕΗ.

• Υποχρεωτική διαβούλευση με τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων πριν την επαναχρέωση των τελών από τους Δήμους.

Δήλωση του Προέδρου του ΒΕΑ, Κωνσταντίνου Δαμίγου:

«Οι επιχειρήσεις της Αττικής, βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξήσεις Δημοτικών Τελών που σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορούν ούτε να εξηγηθούν, ούτε να δικαιολογηθούν. Η μετακύλιση του κόστους λειτουργίας των Δήμων, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, είναι μια πρακτική που απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητά τους, τη διατήρηση θέσεων εργασίας και την ανταγωνιστικότητά τους.

Το ΒΕΑ δεν είναι αντίθετο σε μια λογική και τεκμηριωμένη αναπροσαρμογή των Τελών. Είμαστε όμως κάθετα αντίθετοι, σε αυξήσεις που δεν στηρίζονται στην αρχή της ανταποδοτικότητας, δεν συνοδεύονται από μελέτη, και δεν λαμβάνουν υπόψη τη σημερινή οικονομική πραγματικότητα.

Απαιτούμε άμεσα επανεξέταση, έλεγχο και εξορθολογισμό των υπέρογκων αυξήσεων. Οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αποτελούν τον εύκολο στόχο για την κάλυψη κάθε δημοσιονομικού κενού. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια τις παρεμβάσεις μας, μέχρι να υπάρξει ένα δίκαιο, σταθερό και βιώσιμο πλαίσιο για όλους».

Πηγή: ΒΕΑ