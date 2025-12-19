«Τις τελευταίες ημέρες διακινούνται ανυπόστατες πληροφορίες που κάνουν λόγο για προβλήματα τροφοδοσίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στην Αττική, τον μεγαλύτερο αποδέκτη αγροτικών προϊόντων από ολόκληρη τη χώρα, δεν υφίσταται κανένα ζήτημα επάρκειας».

Αυτό τονίζει σε ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ).

Ακόμη, υπογραμμίζεται ότι «οι λαϊκές αγορές σε όλη την Αττική λειτουργούν κανονικά και διαθέτουν επαρκείς ποσότητες προϊόντων, χωρίς ελλείψεις. Οι επαγγελματίες πωλητές βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με παραγωγούς και τοπικούς παραγωγούς από κάθε περιοχή της χώρας, διασφαλίζοντας τη σταθερή και απρόσκοπτη τροφοδότηση των αγορών».

Η ΠΟΣΠΛΑ σημειώνει ότι στέκεται στο πλευρό των αγροτών και των κτηνοτρόφων σε ολόκληρη τη χώρα, στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματά τους και τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί τη βάση της λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε κανένα σενάριο κοινωνικού αυτοματισμού.

«Ενόψει της χριστουγεννιάτικης περιόδου, οι καταναλωτές μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα για το καθημερινό και το εορταστικό τραπέζι τους από τις λαϊκές αγορές κάθε γειτονιάς, καθώς και είδη δώρων και προϊόντα για τις γιορτινές τους αγορές.Οι λαϊκές αγορές συνεχίζουν να στηρίζουν τον αγρότη και τον καταναλωτή, με σταθερότητα, επάρκεια και κοινωνική ευθύνη» καταλήγει η ανακοίνωση.