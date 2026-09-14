Στο 3,5% αναμένεται να διαμορφωθεί ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα το 2026 (από 2,9% το 2025), σύμφωνα με το νεότερο Δελτίο για τον Πληθωρισμό (Inflation Monitor) της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η άνοδος αυτή αποδίδεται κυρίως στις πιέσεις από τις αυξημένες τιμές των ενεργειακών προϊόντων και τη διατήρηση των υψηλών τιμών στον τομέα των υπηρεσιών.

Ωστόσο, η ΤτΕ προβλέπει σταδιακή υποχώρηση των πληθωριστικών πιέσεων τα επόμενα έτη, με τον πληθωρισμό να αποκλιμακώνεται στο 2,7% το 2027 και στο 2,2% το 2028.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο πληθωρισμός προβλέπεται να κορυφωθεί στο 3,6% κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026 λόγω του ενεργειακού κόστους, πριν σημειώσει απότομη υποχώρηση στο 2,5% το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Μεσοπρόθεσμα, ο γενικός δείκτης εκτιμάται ότι θα σταθεροποιηθεί κοντά στον στόχο του 2,0%.Στην εγχώρια αγορά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή, αφού κατέγραψε άνοδο στο πρώτο πεντάμηνο και κάμψη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, ανέκαμψε τον Αύγουστο στο 3,7% (διαμορφώνοντας τον μέσο όρο οκταμήνου στο 3,6%).

Η ενίσχυση αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξήσεις στις υπηρεσίες —ιδίως στα καταλύματα— και την ενέργεια.

Εξαιτίας των παραπάνω εξελίξεων, οι προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει σε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% εντός του 2026.