Σε ανοδική τροχιά επανήλθε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εφέτος, καθώς αυξήθηκε στο 3,8%, από 3,4% τον προηγούμενο μήνα και έναντι αύξησης 2,9% που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται εν πολλοίς στις επιβαρύνσεις από τις τιμές της ενέργειας, αλλά και στις ανατιμήσεις που καταγράφηκαν σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τροφοδοτήθηκε κυρίως από τον τομέα της ενέργειας και των καυσίμων, όπου το πετρέλαιο θέρμανσης ενισχύθηκε κατά 53,2%, το φυσικό αέριο κατά 40,2%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 30,6% και η βενζίνη κατά 15,3%, ενώ τα στερεά καύσιμα σημείωσαν άνοδο 4,3%.

Στον αντίποδα, η μόνη υποχώρηση στον συγκεκριμένο κλάδο καταγράφηκε στον ηλεκτρισμό κατά 1,2%.

Παράλληλα, σημαντικές πιέσεις ασκήθηκαν στις υπηρεσίες, στη στέγαση και τις μεταφορές.

Συγκεκριμένα, η αεροπορική μεταφορά επιβατών αυξήθηκε κατά 17,4%, τα ξενοδοχεία, μοτέλ και πανδοχεία κατά 14,1%, τα ασφάλιστρα υγείας κατά 7%, το πακέτο διακοπών κατά 6,3% και τα ενοίκια κατοικιών κατά 6,2%.

Αυξήσεις σημειώθηκαν επίσης στις διάφορες υπηρεσίες σχετικές με το σπίτι κατά 5,6%, στην εστίαση, τα ζαχαροπλαστεία και τα ταχυφαγεία κατά 5,5%, στην ένδυση και υπόδηση κατά 5,3% και στην επισκευή και συντήρηση κατοικίας κατά 4,5%.

Στον τομέα των τροφίμων και ειδών διατροφής, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίστηκαν στο μοσχάρι κατά 13,5%, στα αλίπαστα ψάρια κατά 11,5%, στο αρνί και κατσίκι κατά 11,3%, στη μαργαρίνη και άλλα φυτικά λίπη κατά 9,6%, στα άλλα βρώσιμα έλαια κατά 8,8%, στα αυγά κατά 4,3%, στα πουλερικά κατά 2,1% και στα τυριά κατά 1,5%.

Αντίθετα, σημαντική αποσυμπίεση των τιμών παρατηρήθηκε στο ελαιόλαδο κατά 15% και στα φρούτα κατά 7,1%.

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή μεταξύ Αυγούστου και Ιουλίου 2026, ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 0,4%, έναντι αύξησης 0,1% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη μηνιαία αυτή άνοδο συνέβαλαν κυρίως το φυσικό αέριο με αύξηση 13,5%, οι αεροπορικές μεταφορές κατά 11,3%, το πετρέλαιο κίνησης κατά 6,4%, τα ξενοδοχεία κατά 2,8%, η βενζίνη κατά 1,7% και ο ηλεκτρισμός κατά 1,5%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια μεταβολή του δείκτη διαμορφώθηκε από τις επιμέρους αυξήσεις στις βασικές ομάδες αγαθών και υπηρεσιών.

Η ομάδα «Στέγαση» αυξήθηκε κατά 9,7% λόγω καυσίμων και ενοικίων, παρά τη μείωση στον ηλεκτρισμό, ενώ η ομάδα «Μεταφορές» ενισχύθηκε κατά 7,7% λόγω καυσίμων και αεροπορικών εισιτηρίων.

Η ομάδα «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια» αυξήθηκε κατά 6%, η «Ένδυση και υπόδηση» κατά 5,3%, οι «Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» κατά 3,4%, η «Εκπαίδευση» κατά 2,8%, η «Υγεία» κατά 1,3% και η «Αναψυχή-Αθλητισμός και Πολιτισμός» κατά 1,2%.

Μικρότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» κατά 0,9%, στα «Προσωπική φροντίδα-Κοινωνική προστασία-Άλλα αγαθά» κατά 0,7% και στα «Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού» κατά 0,3%.

Στον αντίποδα, αρνητικά κινήθηκαν οι δείκτες στην ομάδα «Ενημέρωση και επικοινωνία» με μείωση 2,6% λόγω υποχώρησης στις τιμές κινητής τηλεφωνίας και τηλεφωνικών πακέτων, καθώς και στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» με μείωση 0,6% εξαιτίας των μη σερβιριζόμενων αλκοολούχων ποτών.

Τέλος, ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 3,8% τον Αύγουστο σε ετήσια βάση, έναντι αύξησης 2,9% που είχε καταγραφεί στη σύγκριση του 2025 με το 2024.

Σε μηνιαία σύγκριση, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι 0,1% που είχε σημειωθεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.