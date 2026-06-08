Στα εμβληματικά έργα που αλλάζουν τον χάρτη των μεταφορών στη χώρα, αλλά και στη στρατηγική για τη θωράκιση των υποδομών απέναντι στην κλιματική κρίση, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, κατά την ομιλία του στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030».

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η επόμενη φάση περιλαμβάνει την έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων και την ενίσχυση της συνδεσιμότητας των ελληνικών δικτύων τόσο εγχώρια, όσο και με το εξωτερικό.

1. Το «Πακέτο» των Μεγάλων Οδικών και Σταθερών Υποδομών

Ο Υπουργός παρουσίασε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα παράδοσης κρίσιμων έργων μέσα στο καλοκαίρι:

Αυτοκινητόδρομος Ε65 (Βόρειο Τμήμα): Τον Ιούλιο παραδίδεται στην κυκλοφορία το τμήμα Καλαμπάκα – Γρεβενά (μήκους 45 χλμ.). Το έργο, ύψους 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, συνδέει άμεσα τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

Μετρό Θεσσαλονίκης (Επέκταση Καλαμαριάς): Στα τέλη Ιουλίου τίθενται σε λειτουργία οι 5 νέοι σταθμοί, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών. Σημειώνεται ότι η βασική γραμμή έχει ήδη μειώσει την κίνηση στο κέντρο της πόλης κατά 15%.

ΒΟΑΚ (Κρήτη): Μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώνονται τα πρώτα 10 χιλιόμετρα στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

2. Ανάσα στο Κυκλοφοριακό της Αττικής

Για την αποσυμφόρηση του Λεκανοπεδίου, πέρα από την εξέλιξη των εργασιών στη Γραμμή 4 του Μετρό, δρομολογούνται δύο άμεσες οδικές παρεμβάσεις:

Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά: Έργο 70 εκατ. ευρώ. Η συμβασιοποίηση αναμένεται εντός του Ιουνίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης την τριετία.

Κόμβος Μεταμόρφωσης (Αττική Οδός): Δημιουργία δύο ανεξάρτητων λωρίδων σύνδεσης με την Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας για την εξάλειψη των καθυστερήσεων.

Ανανέωση Στόλου: Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, εισάγονται νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, πλήρως προσβάσιμα για ΑμεΑ, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

3. Κλιματική Κρίση & Ανθεκτικότητα: Το Μοντέλο «Daniel»

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα έργα αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ (με 500 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης).

Build Back Better: Ο κυβερνητικός στόχος για τα 1.007 σημεία του οδικού δικτύου δεν είναι η απλή επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση, αλλά η κατασκευή υποδομών με νέες, αυστηρότερες προδιαγραφές που θα αντέχουν σε μελλοντικά ακραία φαινόμενα.