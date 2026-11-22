Δύο διαφορετικές όψεις αποτυπώνει η σύγκριση τιμών σε 20 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης μεταξύ της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών αγορών, την οποία πραγματοποίησε η πλατφόρμα PosoKanei. Εξετάζοντας τις μέσες τιμές 30 ημερών χωρίς ΦΠΑ, η έρευνα καταγράφει σημαντικές αποκλίσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον κωδικό: στα μισά προϊόντα η ελληνική αγορά εμφανίζεται φθηνότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ στα υπόλοιπα δέκα καταγράφονται υψηλότερες τιμές.

Συγκεκριμένα, σε αρκετά βασικά είδη του νοικοκυριού, όπως τα ζυμαρικά, η οδοντόκρεμα, το αφρόλουτρο και το κρεμοσάπουνο, οι τιμές στη χώρα μας κινούνται χαμηλότερα. Ενδεικτικά, το κρεμώδες αφρόλουτρο των 650 ml είναι κατά 47,5% φθηνότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η οδοντόκρεμα των 75 ml εμφανίζει απόκλιση -39,7% και τα σπαγγέτι των 500 g είναι χαμηλότερα κατά 34,1%. Αντίθετα, σε προϊόντα όπως το παγωτό, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα, οι τιμές στην Ελλάδα είναι αισθητά υψηλότερες, με το παγωτό των 406 g να κοστίζει 43,1% περισσότερο και τον καφέ espresso των 250 g να καταγράφει διαφορά +31,6%.

Συνολικά, στη δεκάδα των φθηνότερων κωδικών κυριαρχούν είδη προσωπικής υγιεινής, τρόφιμα και βρεφικής φροντίδας, ενώ σε εκείνη των ακριβότερων εντοπίζονται προϊόντα διατροφής, προσωπικής φροντίδας και φροντίδας κατοικιδίων.

Η μεθοδολογία της σύγκρισης

Προκειμένου να υπάρχει κοινή φορολογική βάση, καθώς οι συντελεστές διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ανά κατηγορία, οι τιμές εξετάστηκαν χωρίς ΦΠΑ. Ως μέτρο σύγκρισης χρησιμοποιήθηκε ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων τιμών σε βάθος 30 ημερών, ώστε να συνυπολογίζονται και οι προωθητικές ενέργειες και το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από μεμονωμένες ημερήσιες διακυμάνσεις.

Κάθε προϊόν στην Ελλάδα συγκρίθηκε με τον μέσο όρο έξι έως οκτώ ευρωπαϊκών αγορών (μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία). Όπως διευκρινίζεται, τα ποσοστά αντανακλούν την απόκλιση από τον συνολικό ευρωπαϊκό μέσο όρο και όχι από κάθε χώρα μεμονωμένα, ενώ οι τιμές προ ΦΠΑ δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό που πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Τα 10 προϊόντα με χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται είδη προσωπικής φροντίδας (αφρόλουτρο, κρεμοσάπουνο, οδοντόκρεμα, σαμπουάν), καθώς και βασικά τρόφιμα και ροφήματα (σπαγγέτι, αναψυκτικό τύπου cola, κέτσαπ, μαγιονέζα).

Τα 10 προϊόντα με υψηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις για την τσέπη του Έλληνα καταναλωτή εμφανίζουν το παγωτό, η υγρή τροφή σκύλου, ο αλεσμένος καφές espresso και τα δημητριακά με σοκολάτα.

Τι δείχνουν τα στοιχεία και η συνέχεια της έρευνας

Όπως επισημαίνεται, η επιλογή των δέκα φθηνότερων και των δέκα ακριβότερων κωδικών έγινε σκόπιμα για να αναδειχθούν οι αποκλίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία αφορούν αυστηρά τις συγκεκριμένες συσκευασίες, δεν συνιστούν αντιπροσωπευτικό καλάθι κατανάλωσης και δεν προσφέρονται για γενικευμένα συμπεράσματα σχετικά με το συνολικό κόστος ζωής ή τους λόγους διαμόρφωσης των τιμών. Ωστόσο, προσφέρουν πολύτιμη διαφάνεια στον καταναλωτή τη στιγμή που καλείται να αποφασίσει τι θα βάλει στο καλάθι του.

Σύμφωνα με στελέχη της Αρχής που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διαδικασία συνεχίζεται και την ερχόμενη εβδομάδα το PosoKanei αναμένεται να δημοσιεύσει νέα στοιχεία με μέσους όρους τιμών για ακόμη περισσότερους κωδικούς, διευρύνοντας την εικόνα της σύγκρισης.

Αναφερόμενη στην πρωτοβουλία «PosoKanei – Ψάξε πριν αγοράσεις», η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Ο καταναλωτής δικαιούται να γνωρίζει τι πληρώνει και να έχει στη διάθεσή του στοιχεία που μπορεί να καταλάβει και να αξιοποιήσει. Η πίεση στον οικογενειακό προϋπολογισμό απαιτεί από εμάς ακρίβεια στην ενημέρωση και επιμονή στον έλεγχο της αγοράς.

Με το PosoKanei αναδεικνύουμε διαφορές τιμών που αξίζουν την προσοχή μας και δίνουμε στον πολίτη περισσότερα μέσα για τις επιλογές του. Στο επόμενο βήμα, θα εξετάσουμε τι δείχνει η συνολική εικόνα περισσότερων κωδικών, μέσα από τη σύγκριση των μέσων τιμών τους.

Για την Αρχή, η διαφάνεια αποτελεί καθημερινή ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή».