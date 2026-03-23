Η καταιγίδα συνεχίζεται στις αγορές. Την στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπαίνει στην τέταρτη εβδομάδα του, τα διεθνή χρηματιστήρια καταγράφουν σημαντικές απώλειες και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων κινούνται ανοδικά.

Στα ύψη βρίσκονται μόνο το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και βεβαίως οι τιμές των τροφίμων. Το χειρότερο είναι ότι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν έχουν δει ακόμη το ανώτατα επίπεδα και ενδεχομένως τα χειρότερα έπονται.

Οι επενδυτές «ξυπνούν με την προοπτική μιας ακόμα δύσκολης εβδομάδας ύστερα από ένα σαββατοκύριακο που δεν επέτρεψε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή», εξήγησε η Ιπέκ Οζκαρντεσκάγια, αναλύτρια στη Swissquote Bank.

Σε χαμηλό τετραμήνου υποχώρησαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με το άλμα στις τιμές του αργού να οδηγεί τους επενδυτές στο να προεξοφλούν πιθανές πληθωριστικές πιέσεις με την κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς STOXX 600 ⁠σημείωσε νωρίτερα πτώση 2,2% στις 561,11 μονάδες, έχοντας καταγράψει την τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών την Παρασκευή. Ο δείκτης έχει υποχωρήσει περισσότερο από 11% από τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ του Φεβρουαρίου.

Πριν από λίγο, το Παρίσι υποχωρούσε κατά 2,05%, το Λονδίνο κατά 2,25%, και η Φρανκφούρτη κατά 2,16%. Κατά την έναρξη των συναλλαγών, το Μιλάνο υποχωρούσε κατά 1,78%

Όλοι οι κλάδοι ήταν σε αρνητικό έδαφος, με τις μετοχές των βιομηχανικών ομίλων να αποτελούν το μεγαλύτερο βαρίδι για τον δείκτη αναφοράς αφού το Ιράν απείλησε να επιτεθεί σε ισραηλινά εργοστάσια ενέργειας και εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν αμερικανικές βάσεις στον Κόλπο, εάν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να «αφανίσει» το ενεργειακό δίκτυο του Ιράν.

Στην Ασία, ο δείκτης Nikkei του Τόκιο έκλεισε με απώλειες 3,48% και στη Σεούλ, ο δείκτης σημείωσε βουτιά 6,49%.

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους τάση. Γύρω στις 10:00 ώρα Ελλάδας, το βαρέλι του αμερικανικού πετρελαίου (WTI) κατέγραψε άνοδο 3,43% στα 101,60 δολάρια και το βαρέλι του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας ήταν ενισχυμένο κατά 1,65% στα 114,04 δολάρια.

Οι τιμές έχουν καταγράψει άλμα από την αρχή της σύγκρουσης, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου από αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, λόγω της παράλυσης σχεδόν του Στενού του Χορμούζ, στρατηγικής σημασίας σημείου για την παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου.

«Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί περαιτέρω από τον τελεσίγραφο του Τραμπ που απαιτεί από το Ιράν το άνοιγμα του Στενού του Χορμούζ», σχολίασε αναλυτής της CMC Markets.

Η αύξηση των τιμών του αργού δημιουργεί φόβους για άνοδο του πληθωρισμού και επιβράδυνση της ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων, επηρεάζοντας αρνητικά τα χρηματιστήρια.

Μια ακόμα επίπτωση των φόβων για εκ νέου αύξηση του πληθωρισμού: το άλμα των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων.

Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς ομολόγου κατέγραψε σήμερα αύξηση στο 3,81%, στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2009, ενώ του αντίστοιχου βρετανικού ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2008 στο 5,068%. Η απόδοση του γερμανικών ομολόγων σημείωσε σήμερα άνοδο στο 3,06%, επίπεδο συγκρίσιμο με αυτό του 2011.

Ο αυξημένος πληθωρισμός μειώνει την πραγματική αξία των ποσών που καταβάλλονται από έναν δανειολήπτη στους πιστωτές του. Αυτοί οι τελευταίοι απαιτούν, άρα, αυξημένα επιτόκια για να αντισταθμίσουν την απώλεια αυτή.

Οι επενδυτές αναμένουν επίσης μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική από τις τράπεζες, με πιθανές αυξήσεις επιτοκίων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού, κάτι που έχει άμεσο αντίκτυπο στο κόστος του κρατικού χρέους.

Υποχωρούν χρυσός και ασήμι

Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού συνέχισαν να υποχωρούν σήμερα. Η τιμή spot του χρυσού υποχώρησε περίπου 4% γύρω στα 4.300 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας πτώση άνω του 18% από την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Οι τιμές είχαν αρχικά ανέλθει έως τα 5.420 δολάρια τις πρώτες ημέρες της σύγκρουσης.

Οι αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου έχουν αυξήσει τους πληθωριστικούς κινδύνους και έχουν μειώσει τις προβλέψεις για μειώσεις επιτοκίων στο άμεσο μέλλον από την αμερικανική Fed και άλλες μεγάλες κεντρικές τράπεζες. Τα υψηλότερα επιτόκια τυπικά βαρύνουν μη αποδοτικά περιουσιακά στοιχεία, όπως είναι ο χρυσός.

Η σημερινή πτώση εξαφάνισε τα κέρδη που σημειώθηκαν από την αρχή της χρονιάς. Ο χρυσός έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 1.300 δολάρια, ή περίπου 23%, από τα επίπεδα ρεκόρ των 5.600 δολαρίων στα τέλη Ιανουαρίου.

Το ασήμι έχει σημειώσει ακόμα πιο απότομη πτώση. Οι τιμές έχουν μειωθεί σχεδόν κατά το μισό από το επίπεδο ρεκόρ των περίπου 122 δολαρίων η ουγγιά στα τέλη Ιανουαρίου. Σήμερα, το ασήμι υποχώρησε περαιτέρω κατά 5% στα 64,25 δολάρια, σε επίπεδα τουλάχιστον κατά 30% χαμηλότερα σε σχέση με την έναρξη της σύγκρουσης στο Ιράν πριν από τρεις και πλέον εβδομάδες.

Πηγές: AFP – Reuters – dpa