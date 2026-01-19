«Η προστασία των καταναλωτών από υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα ιδιωτικής Υγείας είναι μια αυτονόητη υποχρέωση της κυβέρνησης μας» ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απαντώντας σε σχετική Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιλένας Αποστολάκη.

Ο υπουργός, τόνισε πως «η κυβέρνηση έχει δείξει στην πράξη την ευαισθησία της για το θέμα. Έχει νομοθετήσει και η νομοθέτηση του νέου δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ θα δούμε πώς θα δουλέψει στην πράξη. Μέχρι να υπάρξει ο νέος δείκτης, η κυβέρνηση προχώρησε σε νέα παρέμβαση προς τις ασφαλιστικές εταιρείες και η εικόνα που έχω είναι οι φετινές αυξήσεις, σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβούν τις περυσινές. Είμαι αισιόδοξος, παρακολουθούμε την κατάσταση.».

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που προχώρησε η κυβέρνηση λέγοντας πως αυτές έγιναν «γιατί οι αυξήσεις που αναγγέλθηκαν πέρυσι θεωρήσαμε ότι αποτελούσαν μια αντιασφαλιστική συμπεριφορά» καθώς όπως είπε «στα ισόβια ασφάλιστρα ο ασφαλισμένος πληρώνει επί σειρά ετών όταν είναι νέοι και δεν κάνουν χρήση υπηρεσιών Υγείας και μετά από δεκαετίες που έχουν πληρώσει ασφάλιστρα, όταν χρειάζονται τις υπηρεσίες Υγείας χρεώνονται με υπέρογκες αυξήσεις».

Γι’ αυτό ανέφερε ο κ. Θεοδωρικάκος με παρέμβασή μας «βάλαμε τέλος στον δείκτη του ΙΟΒΕ γιατί είχε αποδειχθεί ότι δούλευε σχετικά μονοδιάστατα και τον αντικαταστήσαμε με την ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ στο να δημιουργήσει το νέο δείκτη ασφάλισης και μάλιστα το ταχύτερο το δυνατόν».

Παράλληλα, είπε ότι επειδή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη αυτός ο δείκτης από την ΕΛΣΤΑΤ που είναι Ανεξάρτητη Αρχή «κάλεσα την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στο ότι έχουν υποχρέωση να μην προβούν σε παράλογες αυξήσεις και άνω των περσινών ορίων». Η εικόνα που έχω, σημείωσε ο υπουργός είναι ότι οι Ασφαλιστικές εταιρείες «ανταποκρίνονται σε αυτή την κατεύθυνση που τους ζητήσαμε ως κυβέρνηση εκ μέρους της κοινωνίας και των καταναλωτών που μετέχουν σε αυτή την αγορά».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, απαντώντας στον ισχυρισμό της κ. Αποστολάκη ότι οι παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ ήταν εκείνες που πέρυσι περιόρισαν της αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας είπε «ότι η λογική του επιχειρήματος είναι αντιφατική» καθώς δεν μπορεί να λέγεται ότι οι ασφαλιστικές εταιρείες μείωσαν στο μισό τις αυξήσεις που είχαν εξαγγείλει, επειδή αντέδρασε ένα κόμμα και όχι επειδή η κυβέρνηση πήρε συγκεκριμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο υπουργός ανέφερε πως η λύση του πλαφόν δεν έχει νόημα να την συζητήσει κανείς.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη ανέφερε ότι περυσινή η μείωση στο μισό των αυξήσεων των ασφαλίστρων προήλθε από την κοινοβουλευτική πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ και στην οποία σύρθηκε η κυβέρνηση με την εισαγωγή ενός νέου δείκτη τιμών που θα εκδίδεται από την ΕΛΣΤΑΤ από το 2026. Η βουλευτής, όμως, παρατήρησε πως η σχετική ΚΥΑ που εκδόθηκε, δεν προδιαγράφει με σαφήνεια τον τρόπο υπολογισμού του δείκτη, ενώ και αυτός δεν πρόκειται να εξαχθεί πριν από το τέλος του έτους.

Η κ. Αποστολάκη επισήμανε τον κίνδυνο οι ασφαλιστικές εταιρείες «να επιβάλουν στους καταναλωτές και αυτή τη χρονιά δυσανάλογες και αυθαίρετες υπέρογκες αυξήσεις στα ασφάλιστρα Υγείας».

Η βουλευτής επέκρινε την κυβέρνηση ότι με τις νομοθετικές της παρεμβάσεις επιτείνει την δημιουργία καρτέλ στον ιδιωτικό τομέα Υγείας, όπως επισημαίνεται και από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αλλά και της ΤτΕ. Οι ασφαλιστικές εταιρείες, είπε, θα πρέπει να σταματήσουν τους καταχρηστικούς όρους και σε αυθαίρετες αυξήσεις και ο νέος δείκτης να επεκταθεί και σε ό,τι αφορά τις χρεώσεις του ιδιωτικού τομέα Υγείας.

Η κ. Αποστολάκη είπε ότι «για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, η ύπαρξη πλαισίου δεν είναι αυτονόητο όπως αποδεικνύεται. Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται εκ των υστέρων και είναι ανεπαρκείς. Και τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα δεν τις σταματήσατε αλλά τις διευκολύνατε. Αντίθετα, εμείς το ΠΑΣΟΚ επιβάλαμε με τις παρεμβάσεις μας την άτακτη υποχώρηση μελών των ασφαλιστικών εταιρειών. Εσείς ήσασταν απλοί παρατηρητές».