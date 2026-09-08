Στη μετάβαση από την άμυνα απέναντι στην ακρίβεια σε ένα ολιστικό και μετρήσιμο σχέδιο για τη μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους αναφέρθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου, θέτοντας ως κεντρικό στόχο τη μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% εντός τριετίας.

Όπως τόνισε, η πρόοδος στην ενεργειακή μετάβαση πρέπει να μεταφράζεται σε απτό οικονομικό όφελος, καθαρότερο περιβάλλον, χαμηλότερους λογαριασμούς για τα νοικοκυριά και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Τα παραπάνω θα χρηματοδοτηθούν με πόρους άνω των 5 δισ για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μέσα από 3 διαφορετικά Ταμεία.

Το Κοινωνικό κλιματικό Ταμείο (2,1 δισ.), το Ταμείο για τα νησιά (2,3 δισ.) και τα ποσά για τη Ρήτρα Διαφυγής (600 εκατ.)», όπως ανέφερε στην παρουσίαση ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Οι έξι βασικοί άξονες για την μείωση του κόστους του ρεύματος

Το πλάνο βασίζεται σε έξι κεντρικούς άξονες: τη συνέχιση των επενδύσεων στις ΑΠΕ, την επίσπευση των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, τις νησιωτικές διασυνδέσεις με παράλληλη προώθηση μικρών ΑΠΕ για ιδία χρήση, τη δραστική αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, τις επενδύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας και ένα νέο πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις και ΟΤΑ.

Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η στρατηγική μετατροπή της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από το 2024 —με το εμπορικό πλεόνασμα να αγγίζει το 1 δισ. ευρώ— καθώς και η επίτευξη μίας από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ.

Στο μέτωπο των απωλειών, ο κ. Τσάφος αναφέρθηκε στο κόστος των ρευματοκλοπών που ανήλθε στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2022-2024, αλλά και στα ληξιπρόθεσμα χρέη των 3 δισ. ευρώ, ανακοινώνοντας νέο σύστημα επισήμανσης οφειλετών που θα εμποδίζει την αλλαγή προμηθευτή χωρίς διακανονισμό μετά από τρεις επισημάνσεις.

Παράλληλες δράσεις και επιτεύγματα

Απολιγνιτοποίηση & Εξαγωγές: Η χρήση λιγνίτη έχει μειωθεί κατά 92% σε σχέση με το 2005. Για πρώτη φορά από το 2000, η Ελλάδα αποτελεί καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικού ρεύματος (από το 2024), με τις εξαγωγές έως τον Ιούλιο του 2026 να είναι σχεδόν διπλάσιες σε σύγκριση με το σύνολο του 2025, δημιουργώντας εμπορικό πλεόνασμα που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Έρευνες Υδρογονανθράκων: Ανακοινώθηκε ότι η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Block 2 του Ιονίου προγραμματίζεται για τον Μάρτιο ή Απρίλιο του 2027, με τη συμμετοχή της εταιρείας Energean/Meridian. Σε περίπτωση εμπορικής εκμετάλλευσης, τα δυνητικά οφέλη για το Δημόσιο υπολογίζονται σε περίπου 10 δισ. ευρώ.

Αυτοκατανάλωση & Φωτοβολταϊκά: Προωθείται ένα απλουστευμένο θεσμικό πλαίσιο ενεργειακής αυτονομίας για επιχειρήσεις, νοικοκυριά και ΟΤΑ, το οποίο θα επιτρέπει την παραγωγή και αποθήκευση ρεύματος (ακόμη και με μικρά φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνια).

Τιμές Χονδρικής: Η Ελλάδα πέτυχε το 2026 μία από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής στην ΕΕ, καταγράφοντας θεαματική βελτίωση σε σχέση με το 2019, όταν διατηρούσε την ακριβότερη τιμή.