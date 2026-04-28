Ακόμη και ελαφρά βελτίωση μπορεί να καταγράψει ο ελληνικός τουρισμός την φετινή περίοδο, παρά τις πιέσεις από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τις ακυρώσεις κρατήσεων και την αλλαγή του μίγματος των επισκεπτών.

Φορείς του τουρισμού εκφράζουν, πλέον, συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς η δυναμική των κρατήσεων φαίνεται να επανέρχεται τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Βεβαίως, αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στις προσφορές, που προχώρησαν οι «μεγάλοι παίκτες» και τις οποίες σπεύδουν να εκμεταλλευθούν όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.

Βεβαίως, η χώρα μας καταγράφεται ως ασφαλής προορισμός στη Μεσόγειο. Αντίθετα χώρες που βρίσκονται πιο κοντά στις περιοχές των συγκρούσεων αντιμετωπίζουν σοβαρότερο πρόβλημα και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα προλάβουν να ανακάμψουν, ακόμη κι εάν όλα ομαλοποιηθούν τάχιστα.

Πρόβλημα παραμένει το κόστος των αεροπορικών εισητηρίων και μετακινήσεων, καθώς οι τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω των καυσίμων, ενώ παραμένει ο κίνδυνος να αρχίσει στην Ευρώπη ένα ντόμινο ακυρώσεων πτήσεων, λόγω έλλειψης κηροζίνης. Βεβαίως, το κόστος των καυσίμων επηρεάζει το σύνολο των μεταφορικών κινήσεων, χωρίς να εξαιρούνται οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Γενικότερα, το «μούδιασμα» δείχνει να υποχωρεί, τα τουριστικά πακέτα και «all inclusive» προϊόντα είναι ήδη στο 80% σε σχέση με πέρυσι, ενώ επανέρχονται σε καθεστώς κανονικότητας και οι κρουαζιέρες, αφού όμως έχουν τροποποιήσει σε μεγάλο βαθμό τα δρομολόγια τους στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Κλειδί» για την ελληνική τουριστική αγορά θα είναι και φέτος οι Γερμανοί επισκέπτες λόγω ασφαλούς απόστασης από την εμπόλεμη ζώνη, πληθώρας εναλλακτικών και ελκυστικών προορισμών, συνδεσιμότητας και των αναβαθμισμένων υποδομών.