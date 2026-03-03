Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το συνολικό κόστος μιας συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Ωστόσο, αναφορές του πρακτορείου ειδήσεων Anadolu εκτιμούν ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν δαπανήσει περίπου 779 εκατ. δολάρια κατά τις πρώτες 24 ώρες της επιχείρησης «Επική Οργή».

Η στρατιωτική ενίσχυση πριν από την επίθεση, συμπεριλαμβανομένης της αναδιάταξης αεροσκαφών, της ανάπτυξης περισσότερων από 12 πολεμικών πλοίων και της κινητοποίησης περιφερειακών πόρων, εκτιμάται ότι κόστισε επιπλέον 630 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με το Κέντρο για τη Νέα Αμερικανική Ασφάλεια, η λειτουργία μιας κινητής στρατιωτικής βάσης, όπως το USS Gerald R. Ford, κοστίζει περίπου 6,5 εκατ. δολάρια την ημέρα.

Υπάρχουν επίσης έξοδα που σχετίζονται με απώλειες εξοπλισμού. Τουλάχιστον τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος στο Κουβέιτ, από φίλια πυρά.

Ωστόσο, οι ειδικοί υποδεικνύουν ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι η οικονομική βιωσιμότητα, αλλά τα αποθέματα.

«Είναι βιώσιμος ο πόλεμος από πλευράς κόστους. Έχουμε έναν αμυντικό προϋπολογισμό ενός τρισ. δολαρίων στις ΗΠΑ και ένα αίτημα να φτάσει τα 1,5 τρισ., το οποίο θεωρώ αποτρόπαιο, αλλά για το οποίο ο πρόεδρος έχει δεσμευτεί», δήλωσε στο Al Jazeera ο Κρίστοφερ Πρεμπλ, ανώτερος ερευνητής στο Stimson Center.

«Έτσι, ένα τρισ. δολάρια είναι ένα μεγάλο ποσό. Το ερώτημα αφορά το πραγματικό απόθεμα στο οπλοστάσιο των ΗΠΑ, ειδικά τα αναχαιτιστικά — όπως οι πύραυλοι Patriot ή SM-6, τυπικοί πύραυλοι που χρησιμοποιούνται ως αναχαιτιστικά για βαλλιστικούς πυραύλους», σημείωσε.

Ο Πρεμπλ τόνισε επίσης ότι οι επιχειρήσεις αναχαίτισης δεν μπορούν να συνεχιστούν επ’ αόριστον.

Σημείωσε ότι παρόμοιες ανησυχίες προέκυψαν κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης με το Ιράν τον Ιούνιο, όταν υπήρχαν εικασίες ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις εξαντλούσαν τα αποθέματα των αναχαιτιστικών πυραύλων. Αν και ορισμένα αποθέματα ενδέχεται να έχουν αναπληρωθεί από τότε, οι πύραυλοι αυτοί χρησιμοποιούνται και για άλλες επιχειρήσεις.

«Κάποιοι από τους πυραύλους αναχαίτισης προορίζονταν να σταλούν στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Άλλοι χρησιμοποιούνται στην Ασία, στον Ινδο-Ειρηνικό», λέει ο ερευνητής.

Το να κατασκευαστούν ανταλλακτικά επίσης δεν είναι κάτι εύκολο. «Ένας πύραυλος Patriot ή ένας SM-6 έχει περίπλοκο εξοπλισμό», πρόσθεσε ο Πρεμπλ.

