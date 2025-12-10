🟥 Πόσο θα μας κοστίσει η θέρμανση το φετινό χειμώνα 🟥

Σε ένα περιβάλλον παρατεταμένης ακρίβειας, με το 64% των Ελλήνων να ξοδεύει όσα κερδίζει και ίσα να τα βγάζει πέρα και με το 9%-10% να ξεμένει από χρήματα τακτικά πριν τελειώσει ο μήνας και να τραβάει από τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες (ΙΟΒΕ), έρχεται να προστεθεί τον φετινό χειμώνα και το κόστος θέρμανσης, γράφει, σε ανάρτησή του στο Facebook, ο Τοπογράφος Μηχανικός, Νίκος Καρδούλας.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 80% των νοικοκυριών της χώρας χρησιμοποιεί σαν μέσο θέρμανσης το πετρέλαιο (36,60%), το φυσικό αέριο (18,40%), συσκευές κλιματισμού (15,70%) και ηλεκτρικές συσκευές (9,30%) και αυτά τα είδη θέρμανσης θα αναλυθούν στη συνέχεια. Επίσης, 20.000 περίπου νοικοκυριά (0,44%) από τα 4.332.448 νοικοκυριά της χώρας δεν διαθέτουν θέρμανση.

Οι κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα, όπως καθορίζονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες: Α, Β, Γ και Δ, από τη θερμότερη (Α) στην ψυχρότερη (Δ), για βιοκλιματικούς σκοπούς και για ενεργειακή απόδοση κτιρίων.

Στην παρούσα μελέτη λαμβάνοντας επίσημα στοιχεία, για τις τιμές της κιλοβατώρας του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου από τις τιμές που δίνουν οι πάροχοι για τον Δεκέμβριο του 2025, για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης την τιμή από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων και στοιχεία από μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τους υπολογισμούς, υπολογίστηκε το συνολικό ετήσιο κόστος (αναλογεί σε διάρκεια χειμώνα πέντε μηνών) ανάλογα με το είδος θέρμανσης, την κλιματική ζώνη και το είδος της κατοικίας (μονοκατοικία ή πολυκατοικία με ή χωρίς μόνωση), για μία κατοικία 100 τ.μ., σύμφωνα με τις τιμές του Δεκεμβρίου.

Η μέση τιμή της κιλοβατώρας του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ελληνικά νοικοκυριά τον τρέχοντα μήνα είναι 0,2431 €/Kwh (περιλαμβάνονται χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και διάφοροι φόροι, όπως ΦΠΑ, ΕΦΚ και ειδικό τέλος, χωρίς δημοτικά τέλη και ΕΡΤ), η μέση τιμή της κιλοβατώρας του φυσικού αερίου είναι 0,0753 €/Kwh (περιλαμβάνονται χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις, διάφορες χρεώσεις-πιστώσεις & φόροι-τέλη και ΦΠΑ) και η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης είναι 1,155 €/λίτρο.

Τη φθηνότερη τιμή της κιλοβατώρας θέρμανσης τον Δεκέμβριο του 2025 εξασφαλίζει ο λέβητας φυσικού αερίου με 0,0753 € και ακολουθούν τα κλιματιστικά inverter (0,0810 €), ο νέος λέβητας πετρελαίου (0,1116 €), τα απλά κλιματιστικά (0,1216), ο παλιός λέβητας πετρελαίου (0,1367) και οι ηλεκτρικές συσκευές (0,2431 €), στις οποίες περιλαμβάνονται ηλεκτρικοί λέβητες και ηλεκτρικές σόμπες, καλοριφέρ λαδιού, θερμοπομποί, αερόθερμα, διάφορα πάνελ θερμότητας, κλπ.

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται το ετήσιο κόστος θέρμανσης για τον φετινό χειμώνα (αναλογεί σε χειμώνα διάρκειας πέντε μηνών), ανά κλιματική ζώνη, για μία κατοικία 100 τ.μ. (μονοκατοικία ή πολυκατοικία, με ή χωρίς μόνωση) και επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικού χώρου 21ο C έως 22ο C, σύμφωνα με τις τιμές του Δεκεμβρίου 2025. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το εισοδηματικό επίδομα θέρμανσης και προφανώς το κόστος θα είναι χαμηλότερο για τα νοικοκυριά που το δικαιούνται.

Από τον πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε το δικό σας ετήσιο κόστος θέρμανσης για τη χειμερινή σεζόν 2025-2026, ανάλογα με το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιείτε, την κλιματική ζώνη που ανήκετε, το εμβαδό της κατοικίας σας, το είδος της κατοικίας σας (μονοκατοικία ή πολυκατοικία με ή χωρίς μόνωση), με απλή αναγωγή, αφού στον πίνακα δίνεται το κόστος για κατοικία 100 τ.μ.

Για παράδειγμα το συνολικό ετήσιο κόστος θέρμανσης με λέβητα φυσικού αερίου για ένα σπίτι 85 τ.μ. σε πολυκατοικία χωρίς μόνωση στη Λάρισα (Γ Ζώνη) θα είναι: 1.307 x 85 : 100 = 1.111 €, ενώ το αντίστοιχο ετήσιο κόστος για το ίδιο σπίτι, αλλά με μόνωση είναι: 436 x 85 :100 = 370 €.

Για να υπολογίσετε το μηνιαίο κόστος διαιρέστε το αντίστοιχο ετήσιο με το πέντε.

Το φθηνότερο είδος θέρμανσης είναι οι αντλίες θερμότητας (0,0608 €/Kwh), αλλά επειδή τις χρησιμοποιεί μόνο το 1,2% των νοικοκυριών δεν αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα. Βέβαια το κόστος τους είναι ακριβό, κυμαίνεται για μία αντλία αέρα-νερού από 6.500 € έως 13.000 € και χρειάζονται περίπου 7 με 10 χρόνια για να γίνει απόσβεση. Συμφέρει και είναι καλή κίνηση, μόνο αν υπάρχουν και περισσεύουν χρήματα στην τράπεζα, τα οποία χάνουν την αξία τους αν δεν επενδυθούν, λόγω του πληθωρισμού και των χαμηλών επιτοκίων.

Συμπεράσματα

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η απαιτούμενη ενέργεια και προφανώς το κόστος για θέρμανση μίας κατοικίας που δεν έχει μόνωση, μπορεί να είναι τρεις ή και τέσσερις φορές μεγαλύτερη συγκριτικά με μία μονωμένη κατοικία.

Το 2025 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» (προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και εξοικονόμησης) πάνω από 135.000 νοικοκυριά, με συνολικό προϋπολογισμό 1,1 δισ. €, ενώ από το 2010 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα περίπου 263.500 νοικοκυριά.

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ 2026», που θα τεθεί σε ισχύ μέσα στο 2026, θα είναι σύμφωνα με πληροφορίες, βελτιωμένο σε σχέση με το «Εξοικονομώ 2025», όπως διευρυμένο πεδίο των δικαιούχων, μείωση της γραφειοκρατίας, ισχυρά κίνητρα, ύπαρξη γεωγραφικών κριτήριων, αυξημένο ποσό επιχορήγησης στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά και το πρόγραμμα θα αφορά όχι μόνο κατοικίες, αλλά και κτήρια επιχειρήσεων/επαγγελματικών χώρων. Οι διαδικασίες επίσης θα είναι πιο απλοποιημένες, μπορεί να εμπλακούν στο πρόγραμμα και πάροχοι ενέργειας, για να υπάρξει πιο γρήγορη υλοποίηση, αλλά και μεγαλύτερη διαφάνεια.

Αν λοιπόν επιθυμείτε να μειώσετε το κόστος της θέρμανσης, μέσα στο 2026 είναι η ευκαιρία σας, όπου θα πρέπει να φροντίσετε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», για τη σωστή μόνωση της κατοικίας σας, για την αλλαγή των κουφωμάτων που «μπάζουν», για την αλλαγή θερμοσίφωνα (ηλιακός) και την τοποθέτηση νέων κλιματιστικών.

