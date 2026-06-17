Μια νέα εποχή στον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες καταναλωτές ελέγχουν, συγκρίνουν και προγραμματίζουν τις καθημερινές αγορές τους εγκαινιάζει η επίσημη έναρξη λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας PosoKanei.

Το νέο αυτό ψηφιακό εργαλείο δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πολίτες να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές χιλιάδων προϊόντων στις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ της χώρας, να παρακολουθούν λεπτομερώς το ιστορικό των μεταβολών τους και, το κυριότερο, να αντιπαραβάλλουν τις τιμές της εγχώριας αγοράς με τον μέσο όρο αντίστοιχων αγαθών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μητσοτάκης για «PosoKanei»: Ένα ισχυρό ψηφιακό «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας

Ένα νέο, ισχυρό εργαλείο στα χέρια των καταναλωτών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «PosoKanei». Κατά τη διάρκεια σύσκεψης στην οποία προήδρευσε στο Μέγαρο Μαξίμου για την παρουσίαση της εφαρμογής, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι πολίτες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τις τιμές περίπου 10.000 αγαθών ευρείας κατανάλωσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όπως τόνισε, η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα αξιοποίησης της τεχνολογίας και του ψηφιακού κράτους προς όφελος της κοινωνίας, ενισχύοντας τον υγιή ανταγωνισμό και προσφέροντας στα νοικοκυριά ένα επιπλέον στήριγμα απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η μάχη κατά της ακρίβειας είναι συνεχής και θα κερδηθεί μόνο με ρεαλιστικές πράξεις και πραγματικές λύσεις, μακριά από εύκολα λόγια και ακοστολόγητες υποσχέσεις.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα σύγκρισης των τιμών με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση σε πραγματικό χρόνο, σημειώνοντας ότι αυτό το χαρακτηριστικό αφορά άμεσα τις πολυεθνικές εταιρείες. Έστειλε μάλιστα ένα αυστηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ξεκαθαρίζοντας ότι αδικαιολόγητα υψηλές τιμές στην Ελλάδα, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές εάν δεν εξηγηθούν προηγουμένως με απόλυτη σαφήνεια.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τα θερμά του συγχαρητήρια στα δύο συναρμόδια υπουργεία, στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, αλλά και στη δυναμική ελληνική startup εταιρεία με έδρα την Πτολεμαΐδα που ανέπτυξε την εφαρμογή. Όπως ανέφερε, η επιλογή μιας νεοφυούς επιχείρησης από τη Δυτική Μακεδονία αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δίνει ευκαιρίες στην εγχώρια καινοτομία, η οποία δημιουργεί προϊόντα με προοπτικές διεθνούς παρουσίας.

Ο κ. Μητσοτάκης ενθάρρυνε τους πολίτες να κατεβάσουν την εφαρμογή στα κινητά τους τηλέφωνα, καθώς, σε αντίθεση με τον e-Καταναλωτή, το «PosoKanei» αποτελεί μια σαφώς πιο εξελιγμένη μορφή του, κατεξοχήν σχεδιασμένη για φορητές συσκευές, προκειμένου ο χρήστης να βλέπει τη δύναμη της διαφάνειας στην πράξη.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η πλατφόρμα θα ενημερώνεται καθημερινά ώστε να προσφέρει αξιόπιστη πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, ενώ διαθέτει ιστορικό τιμών σε βάθος τουλάχιστον δύο μηνών για κάθε προϊόν, επιτρέποντας στους καταναλωτές να εντοπίζουν τυχόν παραπλανητικές προσφορές.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργούν τις δικές τους λίστες, να συγκρίνουν προϊόντα της ίδιας κατηγορίας με κριτήριο την τιμή και τη διαθεσιμότητα ανά σούπερ μάρκετ και να επιλέγουν τη λύση που τους συμφέρει πριν φτάσουν στο ταμείο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες για την προστασία του καταναλωτή εκτείνονται και σε άλλους τομείς, κάνοντας ειδική αναφορά στο μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσίασε η ανάρτηση του νομοσχεδίου για τα καταναλωτικά δάνεια.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί άμεσα, μπαίνει τέλος στα «ψιλά γράμματα» και ενισχύεται η διαφάνεια στις σχέσεις των πολιτών με τα πιστωτικά ιδρύματα. Ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι ανυπομονεί να χρησιμοποιήσει και ο ίδιος την εφαρμογή «PosoKanei» στο δικό του κινητό, συνεισφέροντας με τη σειρά του στο απαραίτητο feedback για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος.

Η επίσημη παρουσίαση του νέου εργαλείου

Η επίσημη παρουσίαση της πλατφόρμας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τη συμμετοχή του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, της διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγγάρη, καθώς και του συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της αναδόχου εταιρείας Keyvoto, Γιώργου Παπαδημητρίου.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί την πλήρη μετεξέλιξη και αναβάθμιση του γνωστού e-Καταναλωτής και είναι ήδη προσβάσιμη από το κοινό μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης posokanei.gov.gr, αλλά και ως αυτόνομη εφαρμογή για φορητές συσκευές (iOS και Android), χωρίς να απαιτείται από τους χρήστες η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού ή η εισαγωγή κωδικών.

Στην τρέχουσα, αρχική της μορφή, η πλατφόρμα περιλαμβάνει σχεδόν 8.000 κωδικούς προϊόντων από δέκα μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ ο άμεσος σχεδιασμός προβλέπει τη σταδιακή επέκταση της βάσης δεδομένων ώστε να καλύψει περίπου 10.000 κωδικούς το αμέσως επόμενο διάστημα.

Οι δυνατότητες της πλατφόρμας και η τεχνολογική υπεροχή

Οι καταναλωτές έχουν πλέον τη δυνατότητα να δημιουργούν εξατομικευμένες λίστες αγορών και να υπολογίζουν με ακρίβεια το συνολικό κόστος του καλαθιού τους ανά αλυσίδα, αναζητώντας τις πιο συμφέρουσες εναλλακτικές επιλογές της αγοράς.

Παράλληλα, μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών σε βάθος δύο μηνών, γεγονός που τους επιτρέπει να διακρίνουν τις πραγματικές προσφορές από τις τεχνητές ανατιμήσεις.

Η προσθήκη της δυνατότητας σύγκρισης με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προσφέρει μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα της αγοράς, ενισχύοντας το αίσθημα δικαιοσύνης και διαφάνειας.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε το PosoKanei ως ένα κομβικό εργαλείο διαφάνειας στα χέρια των πολιτών.

Όπως εξήγησε, η εφαρμογή σχεδιάστηκε εξαρχής με γνώμονα την ευχρηστία στα κινητά τηλέφωνα και ενσωματώνει πολλαπλάσιο αριθμό προϊόντων σε σχέση με τον προκάτοχό της.

Οι τιμές συλλέγονται καθημερινά, είτε απευθείας από τα συστήματα των σούπερ μάρκετ είτε μέσω των ηλεκτρονικών τους καταστημάτων, και ανανεώνονται διαρκώς, ακόμη και περισσότερες από μία φορές μέσα στο εικοσιτετράωρο.

Η ισχυρή τεχνολογική υποδομή της πλατφόρμας βασίζεται σε προηγμένες υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) της Google και της Microsoft, ενώ η ανάπτυξή της υλοποιήθηκε από μια δυναμική ελληνική startup εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και επιχειρησιακή παρουσία στην Πτολεμαΐδα, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες του εγχώριου τεχνολογικού οικοσυστήματος.

Η πολιτική διάσταση και η μάχη κατά της αισχροκέρδειας

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, υπογράμμισε ότι η διαφάνεια στις τιμές αποτελεί το ισχυρότερο «όπλο» για το κράτος, τους καταναλωτές αλλά και την ίδια την υγιή επιχειρηματικότητα.

Η λειτουργία του PosoKanei εντάσσεται σε ένα ευρύτερο και αυστηρό πλαίσιο πολιτικών προστασίας των καταναλωτών, το οποίο συμπληρώνεται από τη δράση της Ανεξάρτητης Αρχής Εποπτείας της Αγοράς, την πιστή εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας για τις εκπτώσεις και τις νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για την πάταξη καταχρηστικών πρακτικών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος σημείωσε ότι η δυνατότητα σύγκρισης τιμών σε πραγματικό χρόνο και η πρόσβαση στο ιστορικό μεταβολών επιτρέπουν στους πολίτες να αξιολογούν αντικειμενικά τις τιμολογιακές πολιτικές των μεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών κολοσσών.

Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη θωράκισης του οικογενειακού εισοδήματος, τονίζοντας ότι η εφαρμογή θα αποτελέσει βασικό στήριγμα για τη μεσαία τάξη και τα ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία πλήττονται δυσανάλογα από τις πληθωριστικές πιέσεις στα βασικά αγαθά.

Η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, συμπλήρωσε ότι η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το PosoKanei δεν έχει σκοπό να υποδείξει στον καταναλωτή τι θα αγοράσει ούτε να υποκαταστήσει την προσωπική του κρίση, αλλά να του προσφέρει τα απαραίτητα αντικειμενικά δεδομένα για να επιλέξει τη βέλτιστη λύση για το δικό του καλάθι.

Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι απλή, φιλική και άμεσα προσβάσιμη σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, ανεξαρτήτως του επιπέδου της ψηφιακής τους εξοικείωσης.

Σπάζοντας τα στερεότυπα και ο ρόλος των ελέγχων

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου δεν έλειψαν και οι πιο χαλαρές αλλά ουσιαστικές στιγμές. Σε χιουμοριστική ερώτηση του κ. Παπαστεργίου σχετικά με το όνομα της πλατφόρμας και για ποιο λόγο επιλέχθηκε ο «κύριος Πόσο Κάνει» και όχι η «κυρία», η κ. Τσαγγάρη απάντησε χαρακτηριστικά ότι η επιλογή έγινε συνειδητά για να σπάσουν τα κοινωνικά στερεότυπα, καθώς οι περισσότεροι θα περίμεναν μια γυναίκα να συνδέεται παραδοσιακά με τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.

Στο καθαρά επιχειρησιακό κομμάτι, η διοικήτρια ανακοίνωσε ότι η Αρχή θα πραγματοποιεί εβδομαδιαίο απολογισμό των στοιχείων προκειμένου να εντοπίζονται άμεσα οι αποκλίσεις στις τιμές. Ο Υπουργός Ανάπτυξης έσπευσε να συμπληρώσει ότι οι έλεγχοι από τα κρατικά κλιμάκια είναι συνεχείς και αδιάλειπτοι, διευκρινίζοντας όμως ότι η αισχροκέρδεια νομικά τεκμηριώνεται με την παραβίαση του σχετικού νόμου για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.

Η ύπαρξη αυτής της online πλατφόρμας, όπως τόνισε, λειτουργεί εξαιρετικά αποτρεπτικά, καθώς υποχρεώνει όλους τους παράγοντες της αγοράς να γνωρίζουν ότι οποιαδήποτε παρατυπία ή αδικαιολόγητη ανατίμηση θα γίνεται αμέσως αντιληπτή τόσο από τους καταναλωτές όσο και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Κλείνοντας, η ηγεσία του Υπουργείου υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση με τον επιχειρηματικό κόσμο για την επίτευξη του εθνικού στόχου που δεν είναι άλλος από τη μείωση των τιμών.

Μάλιστα, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι εντός των επόμενων ημερών θα πραγματοποιηθούν επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με τη διατήρηση, την τροποποίηση ή την κατάργηση του υφιστάμενου πλαφόν, με την υπόσχεση ότι η πλατφόρμα PosoKanei θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες λειτουργίες και δεδομένα, αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση των ίδιων των χρηστών.