Τρεις είναι οι βασικοί παράγοντες, οι οποίοι ενδέχεται να καθορίσουν το πόσο γρήγορα θα επιδιώξει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να τερματίσει ή να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα της JPMorgan για τις αγορές.

Οι τρεις παράγοντες που θα επηρεάσουν τη στρατηγική της Ουάσινγκτον

Στην ανάλυση, με τίτλο «Πυρομαχικά, Αγορές και Ενδιάμεσες Εκλογές», επισημαίνεται ότι οι εξελίξεις στο μέτωπο των στρατιωτικών αποθεμάτων, η αντίδραση των αγορών και οι πολιτικές ισορροπίες εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, θα επηρεάσουν καθοριστικά τη στρατηγική της Ουάσινγκτον.

Ο Ντέρεκ Σολέτ, διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής του Κέντρου Γεωπολιτικής της JPMorganChase, εκτιμά ότι η ένταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ενδέχεται να αρχίσει να μειώνεται μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

Η τακτική των μεταβαλλόμενων δηλώσεων

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι μεταβαλλόμενες δηλώσεις και η ρητορική της αμερικανικής κυβέρνησης μπορεί να αποτελούν τακτική, ώστε η Ουάσινγκτον να μπορέσει να παρουσιάσει την εξέλιξη της σύγκρουσης ως επιτυχία και να απομακρυνθεί σταδιακά από τις ενεργές στρατιωτικές επιχειρήσεις.