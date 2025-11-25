Δεν διακατέχονται από τη «μανία των ακινήτων» οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις δηλώσεις Πόθεν Έσχες που έχουν καταθέσει κατά νόμον και έχουν δοθεί στη δημοσιότητα από την Βουλή.

Δεν είναι λίγοι, ωστόσο, εκείνοι που εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις, αλλά οι περισσότεροι παραμένουν σε χαμηλούς αριθμούς.

Συνολικά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν 2.100 ακίνητα, αλλά εάν προχωρήσει κανείς σε ποιοτική ανάλυση των ακινήτων, θα δει ότι κινούνται σε χαμηλά επίπεδα ως προς την αξία τους, καθώς περιλαμβάνουν, κυρίως, αγροτεμάχια, βοσκοτόπια και οικόπεδα.

Υπάρχουν κατοικίες ή εξοχικά, αλλά είναι μικρού εμβαδού κι αποκτημένα σε προηγούμενες 10ετίες, είτε με δάνεια, είτε από κληρονομιά. Και οι κύριες κατοικίες, ωστόσο, δεν είναι μεγάλης έκτασης και κυμαίνονται στο μέσο όρο της χώρας, που δεν είναι άλλος από τα 100 τ.μ.

Περιπτώσεις «δυνατών» βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ

Υπάρχουν και εκείνοι βεβαίως που κινούνται πάνω από το μέσο όρο των συναδέλφων τους στο ίδιο Κόμμα.

Η Έλενα Ακρίτα (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ) δηλώνει 13 εγγραφές σε ακίνητα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος (πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσε 7 ακίνητα / μερίδια στο πόθεν έσχες του (2 διαμερίσματα, 2 μονοκατοικίες, 3 αγροτεμάχια).

Ο Δημήτρης Παπαδημούλης (ευρωβουλευτής / πολιτικός του ΣΥΡΙΖΑ) σε παλαιότερη δήλωση πόθεν έσχες είχε 32 ακίνητα.

Παράλληλα, δεν καταγράφεται «έκρηξη» απόκτησης ακινήτων την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ πολλοί παραμένουν χωρίς ιδιόκτητο σπίτι.

Ο κάθε βουλευτής του Κόμματος δηλώνει την ακόλουθη περιουσιακή κατάσταση, σύμφωνα με το παρακολουθητικό εργαλείο μεταβολών vouliwatch.gr, το οποίο χρησιμοποιείται συλλήβδην από το ελληνικά ΜΜΕ, και αφορά σπίτια, διαμερίσματα, εξοχικά, οικόπεδα και αγροτεμάχια ως εξής:

Αβραμάκης Ελευθέριος – 3

Αγαθοπούλου Ειρήνη- Ελένη- 5

Αθανασίου Αθανάσιος – 24

Ακρίτα Ελένη – 18

Αλεξιάδης Τρύφων – 4

Αμανατίδης Ιωάννης – 3

Αναγνωστοπούλου Αθανασία – 5

Αποστολάκης Ευάγγελος – 7

Απόστολος Ευαγγέλου – 4

Αραχωβίτης Σταύρος – 12

Αυγέρη Θεοδώρα – 1

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος – 5

Αχτσιόγλου Έφη – 7

Βαγενά Άννα – 9

Βαρδάκης Σωκράτης – 31

Βαρεμένος Γεώργιος – 5

Βερναρδάκης Χριστόφορος – 14

Βέττα Καλλιόπη – 10

Βίτσας Δημήτριος – 13

Βούτσης Νικόλαος – 11

Γαβρήλος Γεώργιος – 24

Γάκης Δημήτριος – 22

Γεροβασίλη Όλγα – 10

Γιαννούλης Χρήστος – 4

Γκαρά Αναστασία – 2

Γκιόλας Ιωάννης – 13

Δούρου Ειρήνη -11

Δραγασάκης Ιωάννης – 6

Δρίτσας Θεόδωρος – 12

Ελευθεριάδου Σουλτάνα – 0

Ζαμπάρας Μιλτιάδης – 3

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος – 1

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν – 1

Ζουράρις Κωνσταντίνος – 4

Ηγουμενίδης Νικόλαος – 25

Ηλιόπουλος Αθανάσιος – 6

Ηλιόπουλος Όθων – 5

Θρασκιά Ουρανία – 6

Θραψανιώτης Εμμανουήλ – 21

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος – 14

Καραγιάννη Χρυσούλα – 0

Καραμέρος Γιώργος – 2

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη – 4

Κασιμάτη Ειρήνη – 2

Κατρούγκαλος Γεώργιος – 5

Κάτσης Μάριος – 0

Καφαντάρη Χαρούλα – 12

Κεδίκογλου Συμεών – 7

Κόκκαλης Βασίλειος – 4

Κοντοτόλη Μαρίνα – 3

Κουρουμπλής Παναγιώτης – 12

Λάππας Σπύρος – 7

Λινού Αθηνά – 14

Μάλαμα Κυριακή – 8

Μαμουλάκης Χαράλαμπος – 8

Μάρκου Κωνσταντίνος – 6

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος – 0

Μιχαηλίδης Ανδρέας – 8

Μουζάλας Ιωάννης – 8

Μπαλάφας Ιωάννης – 11

Μπάρκας Κωνσταντίνος – 16

Μπουρνούς Ιωάννης – 2

Μωραΐτης Αθανάσιος – 15

Νοτοπούλου Αικατερίνη – 3

Ξανθόπουλος Θεόφιλος – 17

Ξανθός Ανδρέας – 7

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα – 7

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας – 19

Παπαηλιού Γεώργιος – 36

Παπανάτσιου Αικατερίνη – 17

Παππάς Νίκος – 4

Παππάς Πέτρος – 4

Πέρκα Θεοπίστη – 4

Πολάκης Παύλος – 4

Πούλου Παναγιού – 11

Ραγκούσης Ιωάννης – 10

Σαρακιώτης Ιωάννης – 20

Σκουρλέτης Παναγιώτης – 7

Σκουρολιάκος Παναγιώτης – 3

Σκούφα Ελισσάβετ – 3

Σπίρτζης Χρήστος – 5

Συρμαλένιος Νικόλαος – 17

Τελιγιορίδου Ολυμπία – 13

Τζάκρη Θεοδώρα – 7

Τζανακόπουλος Δημήτριος – 7

Τζούφη Μερόπη – 2

Τόλκας Άγγελος – 9

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος – 4

Τσακαλώτος Ευκλείδης – 6

Τσαπανίδου Παρθένα – 5

Τσίπρας Αλέξιος – 2

Τσίπρας Γεώργιος – 5

Φάμελλος Σωκράτης – 9

Φερχάτ Οζγκιούρ – 1

Φίλης Νικόλαος – 29

Φλαμπουράρης Αλέκος – 19

Φωτίου Θεανώ – 10

Χαρίτου Δημήτριος – 19

Χαρίτσης Αλέξανδρος – 13

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης – 5

Χρηστίδου Ραλλία – 1

Ψυχογιός Γιώργος – 11