Ο Τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κυριαρχεί μεταξύ των κλάδων και των εταιρειών τους που έλαβαν τα μεγαλύτερα ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης, είτε με τη μορφή επιχορήγησης, είτε με τη μορφή δανείου.

Τα επιχειρηματικά δάνεια δείχνουν την δυναμική των επενδύσεων σε όλους τους κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Αυξάνονται, μάλιστα, με ιδιαιτέρως δυναμικούς ρυθμούς και φέρνουν την χώρα μας στη δεύτερη θέση μετά τη Λιθουανία.

Η επιτάχυνση των εισροών από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, απαιτεί ανάλογα δάνεια προς τις επιχειρήσεις.

Τα δάνεια αυτά καλύπτουν έως το 50% της επένδυσης, ενώ το 30% καλύπτεται από τραπεζικό δανεισμό και το 20% από ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων. Επομένως, όσο αυξάνονται οι εγκρίσεις και οι εκταμιεύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσο αυξάνονται και τα τραπεζικά δάνεια προς τις επιχειρήσεις που επωφελούνται. Το ένα μέγεθος, δηλαδή, καταδεικνύει την δυναμική του άλλου.

Είναι γνωστό ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση κονδυλίων από το Ταμείο, και δανείων από τις Τράπεζες, σε μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα οι επιδοτήσεις να μην διαχέονται στο σύνολο της οικονομίας, ούτε καν σε ένα μεγαλύτερο ποσοστό.

Χαρακτηριστικά, οι 30 μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που λαμβάνουν ενισχύσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης απορροφούν 3,3 δισ. Ευρώ, δηλαδή το 87,1% του συνόλου.

Αντιθέτως, οι μικρές και ατομικές επιχειρήσεις παραμένουν εκτός, και αυτό φαίνεται και στο ρυθμό χρηματοδότησης των ατομικών επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών από το τραπεζικό σύστημα, (ανεξάρτητα από το Ταμείο Ανάκαμψης) που παρέμεινε αρνητικός όλο το 2025: -0,5% τον Αύγουστο, -1,0% τον Σεπτέμβριο, και -0,4% τον Οκτώβριο.

Στην κορυφή των ταξινομήσεων των επιχειρήσεων – αποδεκτών του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται η ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες με 290,9 εκατ. ευρώ, ακολουθούμενη από τη AUTOHELLAS με 225 εκατ. ευρώ και τον Ελληνικό Χρυσό με 200 εκατ. ευρώ.

Ο Τομέας των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κυριαρχεί στη λίστα με περισσότερες από 10 επιχειρήσεις να απορροφούν σημαντικά ποσά, αντανακλώντας την προτεραιότητα της ΕΕ για τη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια.

Τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, ακίνητα και άλλοι τομείς υποδομών συμμετέχουν επίσης σημαντικά στη χρηματοδότηση.

Το top 30 των αποδεκτών του Ταμείου Ανάκαμψης

Αναλυτικά ο πίνακας παρακάτω:

Επιχείρηση ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

-ΔΕΗ Οπτικές Επικοινωνίες Μ.Α.Ε. 290.9

-ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Αντλησιοταμίευση Ι 250

-AUTOHELLAS Α.Ε. 225

-Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. 200

-Φοίβη Ενεργειακή Μ.Α.Ε. 184

-Σιδηρόδρομοι Ελλάδας Μ.Α.Ε. 182.9

-Αιολική Βερμίου Μ.Α.Ε. 182.3

-Ιδέα Φως Μ.Α.Ε. 174.9

-Ενιπέας Μ.Α.Ε. 170

-DEMO ΑΒΕΕ Φαρμάκων 156.4

-ENEARTH GREECE Μ.Α.Ε. 150

-ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 132.2

-ΟΑΚΑ «Σπύρος Λούης» 130.7

-ΤΕΡΝΑ FIBER Α.Ε. 129.6

-Αμυνταίο Φωτοβολταϊκό 9 Μ.Α.Ε. 127.7

-Εγνατία Εκμετάλλευση Ακινήτων 109.9

-UNITED FIBER Μ.Α.Ε. 109

-Consortium Solar Power Systems 108.8

-Εγνατία Μηχανολογικές Μ.Α.Ε. 100

-Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 94.9

-ΟΤΕ Α.Ε. 93.8

-Θ. Νιτσιάκος ΑΒΕΕ 83.1

-INTERTRADE HELLAS ΑΒΕΕ 77.8

-ΕΓΝΑΤΙΑ WIND Μ.Α.Ε. 74.5

-ΙΟΝ Α.Ε. Σοκολάτας 69.8

-ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών 67.9

-ΟΔΑΠ 65

-THE GRID Α.Ε. 62

-IQ ATHENS Μ.Α.Ε. 60.7

-SUNLIGHT GROUP Α.Ε. 59.7

Τα ποσά που αναφέρονται στον πίνακα είναι σωρευτικά από την έναρξη του Προγράμματος μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2025.