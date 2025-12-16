Εκδρομές στο εξωτερικό επιλέγουν οκτώ στους δέκα Βορειοελλαδίτες, που κλείνουν κάποιο ταξιδιωτικό πακέτο για την περίοδο των Χριστουγέννων της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων, όπως επισημαίνει, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης Τουριστικών Γραφείων Μακεδονίας-Θράκης Στέφανος Χατζημανώλης, υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του φορέα.

Κατά τον ίδιο, οι αυξημένες τιμές σε ελληνικούς προορισμούς, λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, που επωμίζονται οι επιχειρήσεις, αποθαρρύνει πολλούς ταξιδιώτες από το να γιορτάσουν στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα η τάση για μετακίνηση προς το εξωτερικό να αυξάνεται -μόνο το 20% όσων θα ταξιδέψουν προτιμά πλέον κάποιον ελληνικό προορισμό για την περίοδο των εορτών.

Την ίδια στιγμή, οι αγροτικές κινητοποιήσεις επηρεάζουν ήδη την ψυχολογία των ταξιδιωτών από γειτονικές της Θεσσαλονίκης περιοχές και πόλεις, οι οποίοι, για να ταξιδέψουν αεροπορικώς προς κάποιον προορισμό, θα πρέπει πρώτα να φτάσουν οδικώς στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». «Οι άνθρωποι αυτοί αντιστοιχούν στο 35%-40% όσων ταξιδεύουν με τα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Ένωσης και ήδη φοβούνται ότι θα εγκλωβιστούν σε κάποιο μπλόκο.

Οπότε, ενώ πολλοί πιστεύουν ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών δεν επηρεάζουν τις αεροπορικές μεταφορές, αυτό δεν είναι ακριβές», σημειώνει ο κ. Χατζημανώλης και υπενθυμίζει το πάγιο αίτημα των φορέων του κλάδου για ανάπτυξη του αεροδρομίου της Αγχιάλου, ώστε να μπορεί να απορροφά μέρος της επιβατικής κίνησης.

Προς ποιους προορισμούς ταξιδεύουν όσοι κλείνουν κάποιο πακέτο μέσω των πρακτορείων μελών της Ένωσης; «Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι χριστουγεννιάτικες αναχωρήσεις έχουν συγκεκριμένο ανάγλυφο. Στην πρώτη γραμμή, με τις περισσότερες κρατήσεις, βρίσκονται οι πρωτεύουσες της Κεντρικής Ευρώπης και ιδίως η Πράγα, η Βιέννη και η Βουδαπέστη, που σχεδόν μονοπωλούν τα ταξίδια αυτών των ημερών.

Στη δεύτερη γραμμή, με μεγάλη άνοδο σε σχέση με άλλες χρονιές, βρίσκεται η Ελβετία, ακολουθούμενη από την Ιταλία, ενώ στην τρίτη βλέπουμε τις οδικές κοντινές εκδρομές προς Βουκουρέστι, Βελιγράδι και Σόφια, αλλά και Τουρκία, η οποία είναι μια κατηγορία από μόνη της, με μεγάλη ζήτηση την περίοδο των Χριστουγέννων, αλλά και των Φώτων, λόγω της τελετής ρίψης του Τιμίου Σταυρού. Λιγότεροι είναι οι ταξιδιώτες, που επειδή προτιμούν τις υψηλότερες θερμοκρασίες, διαλέγουν προορισμούς στη Μέση Ανατολή ή τη Βόρεια Αφρική, με αναχωρήσεις μέσω Αθήνας. Αν η Θεσσαλονίκη αποκτούσε ξανά μια (αεροπορική) σύνδεση με το Κάιρο, θα μπορούσε πραγματικά να μεσουρανήσει στα ταξίδια του είδους», σημειώνει ο κ. Χατζημανώλης.

Στο ένα τρίτο μειώθηκαν οι ναυλωμένες πτήσεις, σε σχέση με τη δεκαετία του ’90

Πώς είναι φέτος οι κρατήσεις για την εορταστική περίοδο, σε σχέση με άλλες χρονιές; «Λέμε πάντα ότι είμαστε ικανοποιημένοι, κρίνοντας από τη γενικότερη κατάσταση στα οικονομικά των Ελλήνων, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η κίνηση τείνει προς μείωση σε βάθος δεκαετίας. Ενδεικτικό είναι ότι στη δεκαετία του ’90 είχαμε πάνω από 30 ναυλωμένες πτήσεις για την περίοδο των εορτών, αριθμός που έχει μειωθεί σήμερα στο ένα τρίτο.

Ένας βασικός λόγος είναι ότι αυξάνονται πολύ οι πτήσεις χαμηλού κόστους και πολλοί επιλέγουν πλέον να κλείνουν μόνοι τους τα ταξίδια τους για τις γιορτές, με την αίσθηση ότι θα ταξιδέψουν πιο φθηνά. Δεν είναι όμως έτσι. Για αυτή την περίοδο, τα πρακτορεία έχουν προαγορασμένα εισιτήρια και έχουν από νωρίς “κλείσει” πολλές κλίνες, οπότε το οργανωμένο ταξίδι στοιχίζει τουλάχιστον 20% φθηνότερα, σε σχέση με το να το κλείσεις μόνος σου τέτοιες μέρες», εξηγεί και προσθέτει ότι έτερο σημαντικό πρόβλημα είναι η οικονομική δυσπραγία πολλών Ελλήνων και Ελληνίδων που θα ήθελαν να ταξιδέψουν, αλλά αδυνατούν, γιατί δεν το «σηκώνει» ο οικογενειακός προϋπολογισμός.

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω παραγόντων, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, τόσο ο τζίρος όσο και οι κρατήσεις στα ταξιδιωτικά πρακτορεία της Μακεδονίας και της Θράκης είναι μειωμένα κατά 30%-40%.

Κατά τον κ. Χατζημανώλη, οι επαγγελματίες του κλάδου εξακολουθούν να δηλώνουν ικανοποιημένοι από την κίνηση, τηρουμένων των αναλογιών, αλλά χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για αύξηση των διασυνδέσεων της Θεσσαλονίκης, τόσο αεροπορικώς, όσο και ακτοπλοϊκώς, ώστε να ταξιδεύουν περισσότεροι άνθρωποι.

Την ίδια ώρα, σημειώνει, καλό είναι να θυμόμαστε ότι όσοι ταξιδεύουν δεν ανήκουν αποκλειστικά στην τάξη των προνομιούχων, καθώς κάποιος μπορεί να αποταμιεύει επί μήνες, για να κάνει μια οδική εκδρομή των 200 ευρώ στα Βαλκάνια.