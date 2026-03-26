Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση για το διπλό αίτημα πληρωμής που υπέβαλε η Ελλάδα τον περασμένο Δεκέμβριο, ύψους 1,18 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πρόκειται για το 7ο αίτημα για τις επιχορηγήσεις και το 6ο αίτημα για τα δάνεια του ΤΑΑ, το οποίο αφορά συνολικά σε 26 ορόσημα και στόχους.

Το «πράσινο φως» της Επιτροπής ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση του διπλού αιτήματος, με την οποία το σύνολο των εκπληρωμένων οροσήμων του Ελληνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» ανέρχεται σε 204 και οι συνολικές εκταμιεύσεις σε 24,58 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε περισσότερο από 68% του συνολικού προϋπολογισμού.

Τα 22 ορόσημα που εκπληρώθηκαν για την υποβολή του 7ου αιτήματος για τις επιχορηγήσεις, αποτυπώνουν την πρόοδο υλοποίησης σε έργα και μεταρρυθμίσεις σε μια σειρά από καίριους τομείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ενδεικτικά:

Στον τομέα της Δημόσιας Υγείας περιλαμβάνεται η ολοκλήρωση εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης σε 9 νοσοκομεία και έργων ενεργειακής αναβάθμισης, εκσυγχρονισμού και δημιουργίας μονάδων χρόνιων νοσημάτων σε 15 Κέντρα Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα.

Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση προσωπικού βοηθού για την υποστήριξη πάνω από 1.500 ωφελούμενων ΑΜΕΑ και η έκδοση 847.000 προπληρωμένων καρτών σε δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων.

Στον τομέα του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, υλοποιήθηκε η προμήθεια νέου ψηφιακού εξοπλισμού στα ΚΕΠ για 269 Δήμους της χώρας, παραδόθηκε νέο πληροφοριακό σύστημα και εξοπλισμός για τις οικονομικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, ενώ απλοποιήθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν οι διαδικασίες για τις άδειες οδήγησης και κυκλοφορίας οχημάτων.

Στον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνονται θεσμικές μεταρρυθμίσεις για το πλαίσιο της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, για τη δέσμευση, χρήση και αποθήκευση CO₂ και για τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Το 6ο αίτημα πληρωμής δανείων περιλάμβανε 4 ορόσημα και συγκεκριμένα:

• την υπογραφή συμβάσεων χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων με δανειακούς πόρους ΤΑΑ ύψους 9,8 δισ. ευρώ,

• την συμβασιοποίηση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ σε στεγαστικά δάνεια για το Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙ,

• την διάθεση 500 εκ. ευρώ δανείων ΤΑΑ ως εγγυήσεις μέσω INVEST EU για την πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

• την υπογραφή συμφωνιών χρηματοδότησης της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων με επενδυτικά σχήματα ύψους 500 εκ., στο πλαίσιο του προγράμματος συνεπένδυσης σε κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.

H θετική αξιολόγηση αποστέλλεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (Economic and Financial Committee), η οποία θα εκδώσει τη γνωμοδότησή της, ώστε να ακολουθήσει η εκταμίευση των πόρων.

Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, υπογράμμισε:

«Το «πράσινο φως» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο 7ο αίτημα πληρωμής από το ΤΑΑ επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα συνεχίζει να εκπληρώνει με εντατικούς ρυθμούς έργα και μεταρρυθμίσεις του σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που κάνουν καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Η χώρας μας έχει πλέον εκπληρώσει 7 στα 10 μεταρρυθμιστικά ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εργαζόμαστε εντατικά για να ολοκληρώσουμε έγκαιρα τις τελευταίες 32 μεταρρυθμιστικές μας υποχρεώσεις του 8ου και τελευταίου 9ου αιτήματος που αφορούν κρίσιμα πεδία όπως η προσιτή στέγη, οι δημόσιες μεταφορές, η ενεργειακή πολιτική και η απογοήτευση ΑΠΕ, η δημόσια υγεία και η ψηφιοποίηση του κράτους και της οικονομίας.

Στόχος μας είναι ολοκληρώνοντας στην ώρα του αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2026, η Ελλάδα να είναι πιο παραγωγική και ανθεκτική ως οικονομία, πιο συνεκτική και δίκαιη ως κοινωνία, και πιο ισχυρή ενεργειακά και γεωπολιτικά, απέναντι σε κάθε νέα κρίση ή απειλή».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε:

« Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί ένα ακόμα δείγμα της αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της επιτυχούς πορείας υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η νέα θετική αξιολόγηση είναι το αποτέλεσμα της επίτευξης των προαπαιτούμενων οροσήμων, μετά από συνεχή και συντονισμένη προσπάθεια κάθε εμπλεκόμενου φορέα. Και μάλιστα, σε κρίσιμους τομείς όπως η Δημόσια Υγεία, η κοινωνική προστασία, ο εκσυγχρονισμός και η ψηφιοποίηση δημοσίων υποδομών και υπηρεσιών, η ενέργεια, τα χαμηλότοκα δάνεια προς επιχειρήσεις, τα χαμηλότοκα δάνεια για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.

Με την ίδια αποφασιστικότητα, επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις και τα έργα με στόχο να μην χαθεί ευρώ από τους διαθέσιμους πόρους, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει στις πρώτες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης ως προς την απορρόφηση κονδυλίων προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.»

Η Γενική Γραμματέας Συντονισμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης Εύη Δραμαλιώτη δήλωσε:

«Η θετική προκαταρκτική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διπλό αίτημα πληρωμής επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος του Ελληνικού Σχεδίου δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της ενισχυμένης επιχειρησιακής ικανότητας των κρατικών μηχανισμών. Το 7ο αίτημα πληρωμής, με την ολοκλήρωση 10 ακόμη μεταρρυθμιστικών οροσήμων, στους τομείς της ενεργειακής και ψηφιακής μετάβασης, της κυβερνοασφάλειας και της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αποδεικνύει ότι το Πρόγραμμα “Ελλάδα 2.0” διαθέτει τη δυναμική να μετασχηματίσει ουσιαστικά το αναπτυξιακό προφίλ της χώρας και, ταυτόχρονα, να βελτιώσει την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες».

Ο Διοικητής του Ταμείου Ανάκαμψης, Ορέστης Καβαλάκης, δήλωσε: «Η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το διπλό αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη αναγνώριση της αποτελεσματικής δουλειάς που γίνεται για την υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου “Ελλάδα 2.0”. Συνεχίζουμε εντατικά την προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των στόχων και οροσήμων, προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως κάθε ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης της χώρας».