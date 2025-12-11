Ένας ηχηρός συμβολισμός για την αλλαγή σελίδας της Ελλάδας είναι η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην Προεδρία του Eurogroup και μάλιστα ομόφωνα από τα μέλη του θεσμικού οργάνου της ΕΕ.

Η ανακοίνωση του Eurogroup

«Το Eurogroup εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη, υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη έχει προγραμματιστεί, προς το παρόν, για τις 19 Ιανουαρίου 2026».

Σε μία Ευρώπη όπου έχουν έλθει τα πάνω – κάτω, με τις άλλοτε πανίσχυρες οικονομίες της Γαλλίας και της Γερμανίας να αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα, τα οποία προέρχονται από την απώλεια ανταγωνιστικότητας που υπέστησαν μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία και τη δραματική αλλαγή στην ενεργειακή αγορά η εκλογή ενός Έλληνα υπουργού Οικονομικών σηματοδοτεί μια σειρά από πράγματα και εξελίξεις.

Οι 20 υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης που κατέφθασαν στο Europa Building, στις Βρυξέλλες, από τις 16:00 ώρα Ελλάδας κλήθηκαν να αναδείξουν τον πέμπτο πρόεδρο του θεσμού, με την απλή πλειοψηφία των 11 ψήφων να κρίνει εάν η εκλογή θα ολοκληρωθεί από τον πρώτο γύρο ή εάν θα απαιτηθεί νέα διαδικασία.

Η εκλογή κατέστη αναγκαία μετά την απροσδόκητη παραίτηση του προέδρου του Eurogroup, Πασκάλ Ντόναχιου, τον περασμένο μήνα, ο οποίος δέχτηκε θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.

Ο ρόλος αυτός περιλαμβάνει επίσης τον στενό συντονισμό των οικονομικών πολιτικών μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης.

Η ισορροπία εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όπου ανήκουν και οι δύο, δεν αρκεί για να προδικάσει την έκβαση, αφού οι γεωπολιτικές εντάσεις και ειδικά το ζήτημα των «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων επηρεάζουν τις διαθέσεις πολλών κυβερνήσεων.

Από το Λεόντειο στο Eurogroup

Μανιάτης στην καταγωγή, γεννημένος το 1983 και μεγαλωμένος στα Πατήσια, φοίτησε στη Λεόντειο, ένα σχολείο που συνδυάζει την κλασική παιδεία με το διεθνή προσανατολισμό. Εκεί άρχισε να διαμορφώνεται ο συνδυασμός παράδοσης και τεχνολογίας που θα χαρακτήριζε αργότερα την πορεία του στην πολιτική.

Στο σπίτι, ένας γιατρός πατέρας και μια δικηγόρος μητέρα δεν τον πίεσαν να ακολουθήσει τα δικά τους βήματα. Τον άφησαν να χαθεί στα περιοδικά Pixel και Computer για όλους, που έγιναν ο πρώτος του κόσμος.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια πήγε στο Harvard και στο MIT – όπως λέει συχνά, για να αλλάξει η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους που μιλούν τόσο τη γλώσσα των bits όσο και τη γλώσσα των θεσμών.

Το 2012,σε ηλικία 29 ετών γνώρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος τώρα συμμετέχει ενεργά στην καμπάνια για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Πιερρακάκης έγινε το πρόσωπο της ψηφιακής μετάβασης. Το gov.gr ήταν μια αλλαγή κουλτούρας. Το σύστημα των εμβολιασμών κατά της COVID-19 αποτέλεσε δομικό τεστ για το αν το κράτος μπορεί να λειτουργεί με ακρίβεια.

Το 2023 μετακινήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, όπου προώθησε τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ήταν μια τομή που γκρέμισε ένα βαθύ ταμπού της μεταπολίτευσης και η ωφέλεια του θα φανεί ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα απαγόρευσε τα κινητά στα σχολεία, εισήγαγε το Ψηφιακό Φροντιστήριο, δίνοντας σε κάθε μαθητή, ανεξαρτήτως εισοδήματος ή γεωγραφίας, πρόσβαση σε σύγχρονη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ενάμιση χρόνο αργότερα, τον Μάρτιο του 2025, ήλθε η ώρα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Για πολλούς, ήταν ένα άλμα. Για τον ίδιο, ήταν συνέχεια. Θεωρεί ότι η ψηφιοποίηση και η οικονομική σταθερότητα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Στο νέο του ρόλο έχει την πεποίθηση ότι η δημοσιονομική πειθαρχία, η ανάπτυξη και η θεσμική αυτοπεποίθηση μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς υπερβολικούς θριάμβους και χωρίς εύκολους πανικούς.

Ποιος ήταν ο αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Βελγίου, Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, ήταν ο αντίπαλος του Κυριάκου Πιερρακάκη για την ηγεσία του Eurogroup, μετά την παραίτηση του προέδρου Πασκάλ Ντόνοχιου.

Σύμφωνα με πέντε διπλωμάτες της Ευρωζώνης που επικαλείται το Politico, ο Βαν Πετέγκεμ (δεύτερος από δεξιά στη φωτό) είναι ο πιθανότερος διάδοχος του Ντόνοχιου, ο οποίος αποχώρησε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου για να αναλάβει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ωστόσο, η αντίθεση της βελγικής κυβέρνησης στη χρήση της των «παγωμένων» ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση δανείου ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αποτέλεσε τελικά εμπόδιο για την υποψηφιότητα του Βαν Πετέγκεμ.

Η θέση του προέδρου του Eurogroup θεωρείται ιδιαίτερα ισχυρή και επιδραστική, όπως αποδείχθηκε κατά την κρίση χρέους της Ευρωζώνης.

Ο πρόεδρος καθορίζει την ατζέντα και προεδρεύει στις μηνιαίες συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών, ενώ εκπροσωπεί την ευρωζώνη σε διεθνή fora όπως το G7 και το G20.

Δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας επικοινώνησε με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και νέο Προέδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερρακάκη, τον συνεχάρη από καρδιάς και του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην αποστολή που ανέλαβε να συντονίζει τις εργασίες και τη λειτουργία του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για μια επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας, καθώς και της αποτελεσματικότητας της οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα επίτευγμα που ανήκει στον ελληνικό λαό, γιατί αντανακλά μια πολυετή εθνική προσπάθεια η οποία εξασφάλισε την επιτυχία της χώρας μας να υπερβεί την οικονομική κρίση και να ενδυναμώσει τη θέση της στην Ευρώπη.

Κυρ. Μητσοτάκης για την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται»

Για «ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα», αλλά και για «την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας» κάνει λόγο σε μήνυμά του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στην προεδρία του Eurogroup.

Ο πρωθυπουργός επισημαίνει πως η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται «ακριβώς μία δεκαετία από τότε, που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν από την έξοδο από το ευρώ» και υπογραμμίζει: «Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες».

Καταλήγοντας, ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι «η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η σημερινή είναι μια ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης πρόεδρος του Eurogroup. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο -γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά. Του εύχομαι μια μακρά και γόνιμη θητεία. Και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν. Και, μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Κι όμως, το άλλοτε «μαύρο πρόβατο» από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου. Και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση. Οπλίζει επίσης την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Συγχαρητήρια Δήλωση Γιάννη Στουρνάρα για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας έκανε την ακόλουθη δήλωση για την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη δική του προσωπική συμβολή. Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση.

Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια, ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλουμε από την πλευρά μας στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

Χατζηδάκης: Μεγάλη επιτυχία, για τον ίδιο, τον πρωθυπουργό, την κυβέρνηση και, πάνω από όλα, για την Ελλάδα

Συγχαρητήρια απευθύνει στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως προέδρου του Eurogroup, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Πρόκειται -όπως σημειώνει σε ανάρτησή του- «για μια μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο όσο και για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα!».

Και προσθέτει: «Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα, θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας.

Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μια σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την Προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της Κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων.

Και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα!», υπογραμμίζει, κλείνοντας την ανάρτησή του ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

Σταϊκούρας: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup επιβεβαιώνει την πρόοδο και την αξιοπιστία της Ελλάδας

Συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Προέδρου του Eurogroup απηύθυνε ο βουλευτής και πρώην Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, υπογραμμίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αναγνώριση της θεσμικής ωριμότητας που έχει επιτύχει η χώρα τα τελευταία χρόνια.

Όπως αναφέρει στη δήλωσή του, η ανάδειξη Έλληνα υπουργού σε έναν τόσο σημαντικό ευρωπαϊκό θεσμό «αποδεικνύει την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει πλέον η Ελλάδα στους ευρωπαϊκούς κύκλους» και αντανακλά τη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της οικονομικής αξιοπιστίας της χώρας.

Ο κ. Σταϊκούρας επισημαίνει ότι τα τελευταία 6,5 χρόνια η Ελλάδα έχει ανακτήσει τη θέση της στην Ευρώπη, γεγονός που επιτρέπει σήμερα στη χώρα «να έχει μεγαλύτερο αποτύπωμα και πιο ενεργό ρόλο». Η δυνατότητα ανάληψης της Προεδρίας του Eurogroup, προσθέτει, καταδεικνύει «τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από το 2019 στην οικονομία» και την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα.

Ο πρώην υπουργός σημειώνει, επίσης, ότι η εκλογή Πιερρακάκη «επιβεβαιώνει τη σταθερή επιδίωξη της χώρας να συμβάλλει εποικοδομητικά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών».

Κλείνοντας, εκφράζει τις ευχές του προς τον νέο Πρόεδρο του Eurogroup για καλή επιτυχία στο έργο του, τονίζοντας ότι είναι βέβαιος πως θα συμβάλει «στην προώθηση της οικονομικής σταθερότητας, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της συνοχής στην Ευρωζώνη».

Δήλωση Στ. Καφούνη

«Η ηγεσία Πιερρακάκη στο Eurogroup μπορεί να επιταχύνει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τόσο την ευρωπαϊκή οικονομία, όσο και τον δυναμισμό του ελληνικού εμπορίου» υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, με αφορμή την εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου του Eurogroup.

Συγκεκριμένα ο κ. Καφούνης δήλωσε:

«Η ΕΣΕΕ συγχαίρει θερμά τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στη θέση του Πρόεδρου του Eurogroup και εκφράζει την πεποίθηση ότι η ελληνική παρουσία σε έναν τόσο κρίσιμο θεσμό θα ενισχύσει τον δημόσιο διάλογο και θα συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός πιο ανταγωνιστικού, δίκαιου και βιώσιμου ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο κ. Πιερρακάκης έχει ήδη αποδείξει, με την καθοριστική συμβολή του στην πολιτική συμφωνία του ECOFIN για την κατάργηση του καθεστώτος των αδασμολόγητων μικροδεμάτων, ότι αντιλαμβάνεται σε βάθος τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Η προσήλωση και εμπειρία του στις ψηφιακές πολιτικές, στη διαλειτουργικότητα και στη μείωση των γραφειοκρατικών εμποδίων συνδέεται άμεσα με τις προτεραιότητες που θέτει ο εμπορικός κόσμος στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη.

Η ηγεσία Πιερρακάκη στο Eurogroup μπορεί να επιταχύνει μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τόσο την ευρωπαϊκή οικονομία όσο και τον δυναμισμό του ελληνικού εμπορίου».