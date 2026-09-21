Σήμα εγρήγορσης για τις ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό, αλλά και σύσταση για αποφυγή βιαστικών αποφάσεων, απηύθυνε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της συνόδου των Ευρωπαίων υπουργών Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών στο Δουβλίνο.

Ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης δέχεται διαδοχικά πλήγματα από την πλευρά της προσφοράς, ενώ την ίδια στιγμή η ζήτηση διατηρείται ισχυρή εξαιτίας της δημοσιονομικής επέκτασης και των αυξημένων επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί έντονες δευτερογενείς επιδράσεις μέσω των μισθών, τόνισε ότι η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Σχετικά με τη νομισματική πολιτική, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα αύξηση επιτοκίων κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου, στην περίπτωση που τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου δείξουν αναζωπύρωση του πληθωρισμού ή απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους.

Σε διαφορετική περίπτωση, υποστήριξε την τήρηση στάσης αναμονής έως τον επόμενο κύκλο προβλέψεων, σημειώνοντας πως μια τυχόν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας θα δικαιολογούσε μια προσωρινή παύση.

Παράλληλα, ο Διοικητής της ΤτΕ ανέδειξε τις τιμές της ενέργειας ως καθοριστικό παράγοντα, επισημαίνοντας ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να αποκλιμακώσει ταχέως το κόστος ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, χαρακτήρισε θετική για την αξιοπιστία της παγκόσμιας νομισματικής πολιτικής την απόφαση της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Τέλος, αναφερόμενος στις πιέσεις των αγορών ομολόγων της Ευρωζώνης και τη διεύρυνση του γαλλογερμανικού spread, εκτίμησε ότι η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, υπογραμμίζοντας εκ νέου την ανάγκη για δημοσιονομική σύνεση.