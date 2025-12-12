Τις θέσεις του για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τους «έξυπνους» μετρητές στους οποίους βασίζονται τα ευέλικτα («πορτοκαλί») τιμολόγια κατέθεσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων.

Στις επιστολές του, ο ΕΣΠΕΝ υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και η ουσιαστική ενεργοποίηση των καταναλωτών προϋποθέτουν:

έγκαιρη και σταθερή παροχή ημερήσιων 15λεπτων πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων,

σαφή ορισμό και πλήρη αξιοποίηση των «έξυπνων» μετρητών,

δυνατότητα πρόσβασης προμηθευτών και χρηστών σε δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο,

καθώς και άρση των τεχνικών περιορισμών που μειώνουν σήμερα τα οφέλη της τηλεμέτρησης

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά: