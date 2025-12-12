Τις θέσεις του για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τους «έξυπνους» μετρητές στους οποίους βασίζονται τα ευέλικτα («πορτοκαλί») τιμολόγια κατέθεσε ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας στη Ρυθμιστική Αρχή στο πλαίσιο των σχετικών διαβουλεύσεων.

Στις επιστολές του, ο ΕΣΠΕΝ υπογραμμίζει ότι η επιτυχής εφαρμογή των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και η ουσιαστική ενεργοποίηση των καταναλωτών προϋποθέτουν:

  • έγκαιρη και σταθερή παροχή ημερήσιων 15λεπτων πιστοποιημένων μετρητικών δεδομένων,
  • σαφή ορισμό και πλήρη αξιοποίηση των «έξυπνων» μετρητών,
  • δυνατότητα πρόσβασης προμηθευτών και χρηστών σε δεδομένα σε σχεδόν πραγματικό χρόνο,
  • καθώς και άρση των τεχνικών περιορισμών που μειώνουν σήμερα τα οφέλη της τηλεμέτρησης

Παράλληλα, ο Σύνδεσμος ζητά:

  • αποσαφήνιση του κόστους του πρόσθετου εξοπλισμού που απαιτείται για την παροχή μετρητικών δεδομένων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και του ποιος το επωμίζεται,
  • ένταξη όλων των παροχών Χαμηλής Τάσης με έξυπνους μετρητές στο Κεντρικό Σύστημα Τηλεμέτρησης,
  • σαφές χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης ανά περιοχή, καθώς και
  • μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς την πρόοδο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, την επέκταση της τηλεμέτρησης και την αντιμετώπιση των απωλειών Δικτύου, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις.
