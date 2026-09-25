Η δημοσιονομική σύνεση και η οικονομική ανάπτυξη έχουν ενισχύσει σημαντικά την αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές, ωστόσο η περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας προϋποθέτει τη σταθερή βελτίωση της ποιότητας των θεσμών.

Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, στην ετήσια συνάντηση του ευρωπαϊκού οίκου αξιολόγησης Scope που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Ο κ. Στουρνάρας εκτίμησε ότι η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει την πιστοληπτική αξιολόγηση Α πριν από το 2030, εφόσον συνεχιστεί η πρόοδος στη δημόσια διοίκηση και ενισχυθεί η λειτουργία των θεσμών.

Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι η μεταρρύθμιση του δικαστικού χάρτη έχει ήδη περιορίσει τον μέσο χρόνο έκδοσης πρωτόδικης απόφασης περίπου στο ένα έτος, από περισσότερα από δύο χρόνια που απαιτούνταν προηγουμένως, γεγονός που ενισχύει την ασφάλεια δικαίου και την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Παράλληλα, η ελληνική οικονομία διατηρεί υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, παρά τις εξωτερικές αναταράξεις και την αυξημένη αβεβαιότητα.

Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, έναντι 1,2% στην ευρωζώνη, εξέλιξη που αντανακλά τη δημοσιονομική εξυγίανση, την ανάκαμψη του τραπεζικού συστήματος, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών.

Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας το 2023 είχε άμεσα και θετικά αποτελέσματα στο κόστος δανεισμού. Σύμφωνα με μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος, προεβλεπόταν μείωση περίπου 70 μονάδων βάσης στη διαφορά απόδοσης (spread) των ελληνικών ομολόγων έναντι των γερμανικών, με το περιθώριο να έχει υποχωρήσει έκτοτε κατά περίπου 60 μονάδες βάσης.

Η αγορά τιμολογεί πλέον τους ελληνικούς τίτλους πλησιέστερα σε χώρες με αξιολόγηση Α παρά σε εκείνες της κατηγορίας ΒΒΒ. Καθοριστικό ρόλο στις αναβαθμίσεις διαδραμάτισαν τα διατηρήσιμα δημοσιονομικά πλεονάσματα, η πτωτική πορεία του δημόσιου χρέους και ο μειωμένος πολιτικός κίνδυνος.

Οι προβολές της ΤτΕ δείχνουν ότι η ευνοϊκή δυναμική του χρέους μπορεί να διατηρηθεί μεσοπρόθεσμα, καθώς το κόστος εξυπηρέτησης αναμένεται να παραμείνει χαμηλότερο από την αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ.

Παράλληλα, ο Διοικητής αναφέρθηκε στον ευρύτερο ευρωπαϊκό ρόλο των ανεξάρτητων οίκων αξιολόγησης στη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης και στη διευκόλυνση της διασυνοριακής διάθεσης κεφαλαίων, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη έχει ευκαιρία να ενισχύσει τη διεθνή της θέση μέσω κοινών εκδόσεων ασφαλών ομολόγων, ενώ η Scope αποτελεί τον πρώτο ευρωπαϊκό οίκο που έγινε αποδεκτός από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο του ECAF.

Τέλος, επισημάνθηκε η αλλαγή στάσης των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν πλέον θετικές αξιολογήσεις για να εξασφαλίσουν ευκολότερη πρόσβαση στις αγορές, εξέλιξη που διαφοροποιεί τις πηγές χρηματοδότησης της οικονομίας και στηρίζει την ευρωπαϊκή Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων.