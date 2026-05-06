Η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, επιταχύνοντας την απεξάρτησή της από τα δάνεια της κρίσης. Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, η χώρα θα αποπληρώσει πρόωρα τον Ιούνιο, δάνεια 6,9 δισ. ευρώ από το πρώτο πακέτο διάσωσης.

Η αποπληρωμή πραγματοποιείται νωρίτερα από το προκαθορισμένο πλάνο, εκπέμποντας σήμα ισχυρής ρευστότητας.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η κίνηση αυτή λειτουργεί ως «διαβατήριο» εμπιστοσύνης προς τους διεθνείς επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης, θωρακίζοντας την οικονομία απέναντι στην παγκόσμια αβεβαιότητα.

Με βάση τις κυβερνητικές προβλέψεις, το δημόσιο χρέος αναμένεται να διολισθήσει στο 130% του ΑΕΠ εντός του επόμενου έτους.

«Η κίνηση αυτή αποτελεί απόδειξη της δημοσιονομικής μας σταθερότητας και της σταθερής αναπτυξιακής τροχιάς που έχει πλέον η χώρα», υπογράμμισε ο υπουργός στη συνέντευξή του στο Reuters.

Η πρόωρη εξόφληση δεν είναι απλώς μια λογιστική τακτοποίηση, αλλά ένα ηχηρό μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία διαθέτει πλέον τα εφόδια να κλείνει τις εκκρεμότητες του παρελθόντος με δικούς της όρους.