Προσφορά ρεκόρ εκδηλώθηκε στην σημερινή έκδοση του 10ετούς ομολόγου. Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν στα 51 δισ. ευρώ, με το ελληνικό δημόσιο να αντλεί το ποσό των 4 δισ. ευρώ, ενώ μειώθηκε η αρχική καθοδήγηση για τιμολόγηση στο mid – swaps+ 58 μονάδες βάσης (περί το 3,46%) από + 60-65 μονάδες βάσης (περί το 3,48% με 3,53%) που ήταν η αρχική.

Η Ελλάδα αναμένεται να αντλήσει από τις αγορές ποσό της τάξης των 8 δισ. ευρώ εντός του 2026, ώστε να καλύψει τις δανειακές της ανάγκες. Υπενθυμίζεται ότι το 2025 αντλήθηκαν περί τα 7,6 δισ. ευρώ.

Επίσης, για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πρόωρες αποπληρωμές δημοσίου χρέους ύψους 8,8 δισ. ευρώ.

Χθες στη δευτερογενή αγορά (ΗΔΑΤ) η απόδοση του 10ετούς ομολόγου είχε διαμορφωθεί στο 3,35% με αποτέλεσμα το περιθώριο έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου (2,80%) να υποχωρεί στο 0,55%.

Σημειώνεται ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές συμπίπτει και με την αντίστοιχη του EFSF (European Financial Stability Facility).

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας άντλησε χθες από τις αγορές 7 δισ. ευρώ καλύπτοντας έτσι περίπου το 1/3 των δανεικών του αναγκών για τη χρονιά.

Συγκεκριμένα τα 4 δισ. ευρώ τα άντλησε μέσω 10ετούς ομολόγου με απόδοση 3,125% και τα υπόλοιπα 3 δισ. ευρώ μέσω τριετούς ομολόγου με απόδοση 2,375%.

Και οι δύο εκδόσεις προσέλκυσαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 52 δισ. ευρώ.