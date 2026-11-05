Αίτηση-αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος κατέθεσε ο τομεάρχης Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Παύλος Πολάκης, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της δικαιοσύνης για τα ευρήματα των ορκωτών ελεγκτών στην Περιφέρεια Αττικής και τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).

Τα στοιχεία αφορούν τις δύο εκθέσεις της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. (Crowe) σχετικά με τα πεπραγμένα της διοίκησης Πατούλη κατά την περίοδο 2019-2023, τις οποίες είχε παραδώσει ο νυν περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς στις δικαστικές αρχές ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025.

Ο βουλευτής καταγγέλλει ότι παρά την παρέλευση 21 μηνών και ενώ ο νόμος προβλέπει ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης εντός εξαμήνου, δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη ούτε έχουν κληθεί εμπλεκόμενοι σε ανωμοτί εξηγήσεις, την ώρα που ελλοχεύει ο κίνδυνος παραγραφής.

Η αναφορά διαβιβάστηκε ταυτόχρονα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ΕΑΔΗΣΥ, καθώς και στα υπουργεία Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Υγείας μέσω κοινοβουλευτικής διαδικασίας με υποχρέωση απάντησης εντός 25 ημερών.

Συμβάσεις με τον ΙΣΑ, «κομμένες» επεκτάσεις και ανάδοχοι εκ των προτέρων

Στο κείμενο της αναφοράς περιγράφεται σύγκρουση συμφερόντων με την ταυτόχρονη ιδιότητα του Γιώργου Πατούλη ως περιφερειάρχη και προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), με υπογραφή συμβάσεων ύψους 1,62 εκατ. ευρώ χωρίς παραστατικά εκτέλεσης υπηρεσιών, στοιχεία ασθενών ή δελτία απασχόλησης.

Ειδική μνεία γίνεται στο πρόγραμμα «Ερμής», ο προϋπολογισμός του οποίου εκτοξεύτηκε από τις 199.006 ευρώ στα 1,07 εκατ. ευρώ με εκπρόθεσμες παρατάσεις και τιμολογήσεις μασκών προς 9 ευρώ έναντι κόστους 1,90 ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφεται μεθοδευμένη αποφυγή του προσυμβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε οκτώ συμπληρωματικές συμβάσεις έργων, οι οποίες «κλειδώθηκαν» τεχνητά μεταξύ 14,57% και 14,99%, οριακά κάτω από το θεσμοθετημένο όριο του 15%.

Στο έργο αποκατάστασης κατολισθήσεων Καπανδριτίου – Βαρνάβα, ύψους 8 εκατ. ευρώ, η προσφορά του εργολάβου φέρει ημερομηνία Μαρτίου 2023, προγενέστερη της επίσημης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εστάλη τον Απρίλιο.

Στην περίπτωση των αντιπλημμυρικών της Κινέτας, προϋπολογισμού 18,95 εκατ. ευρώ χωρίς διαγωνισμό, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων εντόπισε παράβαση ουσίας, ενώ καταγγέλθηκε ότι εκτελέστηκαν έργα απλής διαμόρφωσης.

Την ίδια ώρα, μητρώο εργοληπτών διετούς διάρκειας από το 2015 παρατάθηκε επ’ αόριστον το 2020 δημιουργώντας κλειστό κύκλο αναδόχων, ενώ για τα έτη 2022 και 2023 εντοπίστηκαν αναθέσεις χωρίς υπογεγραμμένη απόφαση περιφερειάρχη.

Το ναυάγιο στο Γραμματικό, τα «χαμένα» 33 εκατ. και τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Στο πεδίο της διαχείρισης απορριμμάτων, ο ΧΥΤΑ Γραμματικού ξεκίνησε με αρχική σύμβαση 19 εκατ. ευρώ και έφτασε στα 96 εκατ. ευρώ χωρίς να λειτουργήσει ποτέ, εξέλιξη που οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2022 στην ακύρωση της χρηματοδότησης και στην απαίτηση ανάκτησης των κοινοτικών πόρων.

Στον ΕΔΣΝΑ, ποσό 33,17 εκατ. ευρώ από το τέλος ταφής του 2022, το οποίο εισπράχθηκε από τους δημότες μέσω των δήμων, δεν αποδόθηκε στους προβλεπόμενους σκοπούς, την ώρα που το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα παρέμεινε αδρανές συνεδριάζοντας μόλις μία φορά το 2022 και καμία το 2023. Στους περισσότερους διαγωνισμούς συμμετείχε ένας μόνο προσφέρων με μηδενικές σχεδόν εκπτώσεις.

Χαρακτηριστική είναι η σύμβαση των 33,3 εκατ. ευρώ για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» με έκπτωση μόλις 0,5%, όπου ο έλεγχος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπίστωσε προσχηματική έρευνα αγοράς σε συνδεδεμένες εταιρείες και φωτογραφικές προδιαγραφές, προτείνοντας δημοσιονομική διόρθωση έως 11,8 εκατ. ευρώ σε βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Αιτήματα για ποινικές διώξεις, δεσμεύσεις λογαριασμών και καταλογισμούς

Κλείνοντας την αναφορά του, ο κ. Πολάκης ζητά την άμεση άσκηση ποινικών διώξεων για το κακούργημα της απιστίας σε βάρος του Δημοσίου, την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης και την κλήση των υπευθύνων σε απολογία.

Παράλληλα, αξιώνει κατεπείγουσες εφόδους και κατασχέσεις εγγράφων στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, άρση τραπεζικού απορρήτου, εξονυχιστικό έλεγχο περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), καθώς και άμεση δέσμευση περιουσιακών στοιχείων για την ανάκτηση των αδικαιολόγητων πληρωμών.

Επιπρόσθετα, ζητά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να αναλάβει τη διαλεύκανση των υποθέσεων με κοινοτική χρηματοδότηση, από το Ελεγκτικό Συνέδριο τον άμεσο καταλογισμό των ζημιών στους υπαιτίους, ενώ καλεί τους αρμόδιους υπουργούς να δώσουν εξηγήσεις στη Βουλή για την πολυετή αδράνεια, διευρύνοντας τον έλεγχο και στη σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ για τα στοιχεία που αφορούν το 2024.