Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε η νέα εφαρμογή «Ergani app» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για έξυπνες συσκευές, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να δηλώνουν άμεσα προσλήψεις προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, με συμβάσεις διάρκειας έως δύο ημερών.

Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, η νέα εφαρμογή επιταχύνει και απλοποιεί σημαντικά τις διαδικασίες.

Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να καλύπτουν τις έκτακτες ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό ανά πάσα στιγμή από το κινητό τους, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, με μειωμένη γραφειοκρατία και απόλυτη διαφάνεια.

Παράλληλα, εξασφαλίζεται αυξημένη προστασία για τους εργαζομένους και πλήρης καταγραφή του πραγματικού χρόνου εργασίας τους.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά για τις περιπτώσεις όπου μια επιχείρηση αντιμετωπίζει έκτακτο κενό ή αυξημένο φόρτο εργασίας. Μέσω του «Ergani app», ο εργοδότης καταχωρίζει τα βασικά στοιχεία της πρόσληψης, όπως την ειδικότητα, τις ημέρες και ώρες εργασίας, την αμοιβή και την ασφάλιση.

Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η εφαρμογή «myErgani app» για τους εργαζομένους. Ο εργαζόμενος λαμβάνει ειδοποίηση για τη νέα πρόσληψη, ελέγχει τους όρους της σύμβασης που έχει προσυμφωνήσει και, εφόσον συμφωνεί, την αποδέχεται ψηφιακά.

Μετά την αποδοχή από τον εργαζόμενο, ο εργοδότης οριστικοποιεί την υποβολή μέσω του «Ergani app». Το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» ενημερώνεται αυτόματα, καταργώντας την ανάγκη για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια δήλωσης έναρξης ή λήξης της απασχόλησης.

Η νέα αυτή ενιαία δήλωση ενοποιεί τρεις διαφορετικές διαδικασίες σε μία: την Αναγγελία Έναρξης Εργασίας, τη Δήλωση Ψηφιακής Οργάνωσης Χρόνου Εργασίας και την Αναγγελία Λύσης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η νέα αυτή ψηφιακή μεταρρύθμιση στοχεύει στην απλοποίηση των προσλήψεων για επείγουσες ανάγκες, στην ακριβή καταγραφή του χρόνου εργασίας και στην ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Με τη συνδυασμένη λειτουργία του «Ergani app» για εργοδότες και του αναβαθμισμένου «myErgani app» για εργαζομένους, οι εξπρές προσλήψεις έως δύο ημερών πραγματοποιούνται πλέον μέσω μιας απόλυτα ασφαλούς ψηφιακής διαδρομής, όπου ο εργαζόμενος είναι πλήρως ενημερωμένος και έχει αποδεχθεί εκ των προτέρων τους όρους της απασχόλησής του.