Σε πλήρη αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου προχωρά η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Οι προγραμματισμένες εργασίες, που εντάσσονται στο έργο GCloud NextGen, πραγματοποιούνται από την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου (ώρα 22:00) έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου (ώρα 14:00), διάστημα κατά το οποίο υπάρχει μη διαθεσιμότητα ή περιορισμένη διαθεσιμότητα στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΓΓΠΣΨΔ και της ΑΑΔΕ.

Τι παραμένει σε λειτουργία

Αυθεντικοποίηση Taxisnet: Η σύνδεση και ταυτοποίηση χρηστών με κωδικούς Taxisnet παραμένει διαθέσιμη.

Πλατφόρμα myDATA: Η λειτουργία της πλατφόρμας δεν επηρεάζεται.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Αθλητικά Εισιτήρια: Πολίτες χωρίς καταχωρισμένο κινητό στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) και χωρίς ενεργό Gov.gr Wallet δεν μπορούν να αποθηκεύσουν νέο ψηφιακό εισιτήριο, ενώ αναστέλλεται και η έκδοση έντυπων εισιτηρίων στα εκδοτήρια για άνω των 65 ετών. Ωστόσο, όλα τα ήδη αποθηκευμένα εισιτήρια χρησιμοποιούνται κανονικά.

Έκδοση Αστυνομικής Ταυτότητας: Όσοι έχουν προγραμματισμένο ραντεβού πρέπει απαραιτήτως να φέρουν μαζί τους τους αριθμούς των εξοφλημένων παραβόλων σε εκτυπωμένη μορφή ή στο email τους.

Εφαρμογή myPhoto: Η λειτουργία της επηρεάζεται προσωρινά.

Κυριότερες εφαρμογές που τίθενται εκτός λειτουργίας

Κατά το χρονικό διάστημα των εργασιών επηρεάζονται, μεταξύ άλλων, οι εξής πλατφόρμες και υπηρεσίες:

Μητρώα & Ταυτοποίηση: Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.), KYC για τράπεζες, Know Your Business (KYB), Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Μητρώο Διαφάνειας, καθώς και η αναζήτηση μητρώων μέσω Προσωπικού Αριθμού. Πληρωμές & Παράβολα: e-Παράβολο, online τραπεζικές πληρωμές για παράβολα και τελωνεία (DCTonline), Ενιαία Αρχή Πληρωμής και υπηρεσίες βεβαίωσης εσόδων. Πλατφόρμες Ραντεβού & ΚΕΠ: Όλες οι υπηρεσίες myDeskLive (myKEPlive, myAADElive, myEFKALive, myKTIMATOLOGIOlive, myDYPAlive κ.ά.), καθώς και οι εφαρμογές έκδοσης παραβόλων και πλήρωσης θέσεων μέσω ΚΕΠ. Συντάξεις & Φορείς: Ενημερωτικά σημειώματα συνταξιούχων τέως Δημοσίου, παρακολούθηση αιτήσεων συνταξιοδότησης e-ΕΦΚΑ, Timologio B2G και το Μητρώο Φορέων Δημόσιας Διοίκησης.

Η Γενική Γραμματεία επισημαίνει ότι καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η όχληση των πολιτών.