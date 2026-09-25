Σημαντική ενίσχυση κατέγραψαν τα φορολογικά έσοδα τον Αύγουστο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση του πρωτογενούς πλεονάσματος του κρατικού προϋπολογισμού στα 6,53 δισ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2026.

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η κύρια στήριξη προήλθε από τον ΦΠΑ και τους φόρους εισοδήματος.

Σε καθαρή βάση —εξαιρώντας τις έκτακτες εισπράξεις από την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού (306 εκατ. ευρώ), τη δόση για το καζίνο στο Ελληνικό (135 εκατ. ευρώ) και ετεροχρονισμούς πληρωμών— η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι των στόχων διαμορφώνεται στα 219 εκατ. ευρώ, ενώ τα τακτικά φορολογικά έσοδα ξεπέρασαν τον στόχο κατά 1,35 δισ. ευρώ (ή 2,8%).

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού στο οκτάμηνο ανήλθαν σε 51,351 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,331 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Εξαιρουμένων των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν υπέρβαση 2,705 δισ. ευρώ.

Στις επιμέρους κατηγορίες φόρων, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 20,544 δισ. ευρώ (υπέρβαση 905 εκατ. ευρώ χωρίς την Εγνατία Οδό) και από φόρους εισοδήματος σε 17,681 δισ. ευρώ (+439 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του φόρου φυσικών προσώπων κατά +433 εκατ. ευρώ).

Αντίθετα, τα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης υπολείπονταν του στόχου κατά 230 εκατ. ευρώ, διαμορφούμενα σε 4,662 δισ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Αύγουστο, τα καθαρά έσοδα έφτασαν τα 6,093 δισ. ευρώ (+305 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου), με τα φορολογικά έσοδα να σημειώνουν υπέρβαση 5,7% (6,687 δισ. ευρώ).

Ο ΦΠΑ Αυγούστου ενισχύθηκε κατά 166 εκατ. ευρώ και ο φόρος εισοδήματος κατά 146 εκατ. ευρώ, ενώ οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 1,130 δισ. ευρώ (μειωμένες κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου).

Στο σκέλος των δαπανών, το συνολικό ύψος στο οκτάμηνο ανήλθε σε 51,825 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,195 δισ. ευρώ, εξαιτίας της επιτάχυνσης των επενδυτικών έργων. Οι δαπάνες του επενδυτικού σκέλους διαμορφώθηκαν σε 9,038 δισ. ευρώ (+1,399 δισ. ευρώ έναντι του στόχου), την ώρα που οι πληρωμές του Τακτικού Προϋπολογισμού συγκρατήθηκαν κατά 204 εκατ. ευρώ.

Στις κυριότερες μεταβιβάσεις περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις 1,842 δισ. ευρώ προς τον ΟΠΕΚΑ, 1,544 δισ. ευρώ προς τον ΕΟΠΥΥ, 979 εκατ. ευρώ προς τα νοσοκομεία, καθώς και κοινωνικές ενισχύσεις (232 εκατ. ευρώ για οικογένειες με παιδιά, 135 εκατ. ευρώ για επιδότηση diesel κίνησης και 131 εκατ. ευρώ για το Fuel Pass).